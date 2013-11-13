دسته های عزاداری مانع تردد خودروها نشوند

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ترافیک احتمالی در مسیر عبور دسته های عزاداری گفت: برای جلوگیری از این همکاری همیاران محرم با نیروی انتظامی پیش بینی شده است و این افراد آموزش های لازم را در این زمینه دیده اند و می توانند هیئت های عزاداری را راهنمایی کنند.

وی اظهار داشت: در این ایام به ویژه دهه اول و دوم محرم، مراسم سوگواری و عزاداری ویژه‌ای توسط هیئت‌های مذهبی، تکایا و حسینیه‌ها اجرا و دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در محلات آئین‌های سوگواری و عزاداری را برگزار می‌کنند و ممکن است حرکت دسته های عزاداری موجب ایجاد ترافیک شود.

شریفی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از بروز ترافیک در این ایام لازم است همه مردم برای حضور در آیین های عزاداری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور البرز همچنین از هیئت های عزاداری درخواست کرد هنگام عبور از خیابانهای اصلی شهر به گونه ای عمل کنند که مانع تردد خودروها و ایجاد راه بندان نشود.



شریفی همچنین به مردم توصیه کرد در روزهای تاسوعا و عاشورا خودروهای خود را در خیابانهای اصلی و محدودهای ترافیکی پارک نکنند.



وی در خصوص محدوده های ترافیکی روز تاسوعا و شب عاشورا در کرج نیز تصریح کرد: محدودیت های ترافیکی شامل خیابانهای امام زاده حسن تا مصلی، خیابان آزادی رجایی شهر، خیابان امام زاده محمد (ع )، پل سردخانه و بلوار امام زاده طاهر (ع )، میدان فجر تا هیئت انصار در کرج و بلوار اصلی فردیس می شود.



رئیس پلیس راهور البرز در پایان ابراز امیدواری کرد همکاری و تعامل خوب مردم و پلیس موجب برقراری امنیت کامل مراسم عزاداری در استان و برگزاری برنامه های معنوی و مذهبی شود.











