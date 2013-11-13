مسکو بر مشارکت ایران در ژنو2 درباره سوریه اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف گفت:مسکو بر ضرورت مشارکت ایران در رایزنی های مربوط به بحران سوریه اصرار دارد.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود: ما از ابتدا خواستار پیوستن ایران به گفتگوها و حضور آن در نشست ژنو2 بوده ایم اما متاسفانه شرکای ما موضعی متفاوت دارند و معتقدند که ایران نباید نقشی داشته باشند.

وی بیان کرد: روسیه و نمایندگان سازمان ملل بر مشارکت ایران در رایزنی های مربوط به سوریه اصرار دارند زیرا از نقش سازنده ایران در این زمینه آگاه هستند.

گاتیلوف ضمن ابراز خرسندی از نتایج نشست اخیر مخالفان سوری گفت: مخالفان سوری قبلا مخالف حضور درنشست ژنو بودند اما هم اکنون خواهان حضور دراین نشست هستند.

معاون وزیر خارجه سوریه ضمن تاکید بر آمادگی مسکو برای اعطای کمک تکنیکی به سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی برای نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه و نیز اعزام کارشناسان در این زمینه اعلام کرد: سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی در حال مذاکره با برخی کشورها به منظور فراهم آمدن امکان نابودی سلاح شیمیایی سوریه در اراضی این کشورهاست و نابودی سلاح شیمیایی سوریه در خارج از این کشور اقدامی عاقلانه است.

از سوی دیگر منابع نظامی سوری اعلام کردند: نیروهای مسلح سوریه در حال پیشروی در منطقه قدیمی حلب به ویژه اطراف مسجد جامع اموی این شهر هستند.