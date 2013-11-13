حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم فوتسال ماهان تندیس قم در دیدار خانگی هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور برابر تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، تصریح کرد: به نظر من بچه های ما بسیار خوب و حساب شده بازی کردند و اگر باهوش بودیم حتما بازی را می بردیم.

شمس اذعان کرد: ما موقعیت های گل بسیار زیادی را در این دیدار خلق کردیم و بارها این شانس را داشتیم که حتی از حریف خود پیش بیافتیم اما متاسفانه فرصت های ما به گل تبدیل نشد و در مقابل گل های بسیار ساده و دور از انتظاری از رقیب خود دریافت کردیم.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا تماشاگران در پایان بازی شعار اعتراض سر می دادند، تاکید کرد: باید به آنها حق داد چون تیمشان در خانه نتیجه را واگذار کرد، آنها از ماهان تندیس توقع بسیار زیادی دارند و می خواهند که تیم ما در جمع مدعیان قهرمانی باشد به همین خاطر از نتیجه به دست آمده راضی نبودند.

به جمع مدعیان قهرمانی باز می‌گردیم

مدیر فنی تیم فوتسال ماهان تندیس قم همچنین در پاسخ به اینکه بر اساس آنچه که تماشاگران شعار می دادند، آیا در کادر فنی این تیم تغییری ایجاد خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: نه هرگز اینگونه نخواهد شد، اینکه ما در این بازی نتیجه نگرفتیم با در چند بازی اخیر با مشکل مواجه می شویم تقصیر مربیان ما نیست بلکه اتفاقاتی است که در فوتسال گریبانگیر تیم ما شده و به زودی برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ماهان تندیس هنوز بازی های بسیار زیادی در پیش دارد و ما می توانیم از دیدار هفته دهم که در خانه خود با تیم فوتسال فرش آراء مشهد داریم با قدرت به پیروزی رسیده و هم تماشاگران را راضی کنیم و هم اینکه به جمع مدعیان قهرمانی باز گردیم.

شمس در پایان اظهار داشت: من مخالف تغییر در کادر فنی تیم فوتسال ماهان تندیس هستم و معتقدم که اگر تماشاگران و هواداران تیم کمی صبور باشند، وضع تیم به مراتب بهتر از گذشته خواهد شد و ما می توانیم بار دیگر به اوج برگردیم.

لازم به ذکر است: تیم فوتسال ماهان تندیس قم با کسب چهار پیروزی، چهار شکست و یک تساوی هم اکنون 13 امتیاز اندوخته و در مکان هشتم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور جای دارد و طبق برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، باید روز یکشنبه بیست و ششم آبان ماه در هفته دهم این رقابت ها در سالن شهید حیدریان قم به مصاف تیم فرش آراء مشهد برود.