پاسدارى از فرهنگ عاشورا بارزترين بعد زندگى حضرت زينب سلام الله علیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری ظهر چهارشنبه در جمع عزاداران حسینی افزود: پیام رسانی و افشاگری از اهداف اصلی نهضت عاشورا بوده است.

وی اظهارداشت: زینب سلام الله علیه در مقابل مردم اقدام به سخنرانی، سوگواری و مرثیه خوانی می فرمودند تا عواطف آنان تحریك شود و با برشمردن آنچه بر آنان و مردانشان گذشته مردم را علیه طاغوت بشورانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: اسیران اهل بیت و در راس آنان زینب سلام الله علیه دختر علی علیه السلام با طرح و نقشه قبلی از هر فرصتی برای تحقق این هدف مقدس استفاده می كرد.

وی در ادامه افزود: بدون شک قیام عاشورا یک انقلاب دینی بود، انقلاب بر محور دینی اسلام و ناشی از آسیب هایی که بعد از رسول اکرم (ص) تا آن زمان به مرور زمان بر دین تحمیل گشت و هدف حضرت اصلاح و درمان این آسیب ها بود.

یاری در ادامه تهدیدات دشمنان علیه این نهضت را نشر فرهنگ تحریفات و بدعت‌ها و شبهات، تحریف فرهنگ حماسه عاشورا، جا به جایی فرهنگ الگوها، وهن شعائر دینی، تبلیغات منفی و القای شبهات دشمنان در ناکارآمد جلوه دادن فرهنگ عاشورا ذکر کرد.

وی همچنین شعر را از راهکارهای اساسی انتقال فرهنگ عاشورا دانست و اظهارداشت: شعر آئینی همواره در مراسم مختلف مذهبی و به ویژه در انتقال حماسه عظیم عاشورا مورد استفاده قرارگرفته و سرایش شعر در این باره، همیشه مورد توجه شاعران بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان یادآورشد: شعر عاشورا شعر سوز و شعور، احساس و حماسه، دفاع از مبانی فرهنگ عاشورا به بیان عاطفی و نیز حماسی واقعه کربلا می‌ پردازد.