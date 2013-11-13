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۲۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۳

لاکانی بیان کرد:

فرهنگ عاشورا همواره برای جامعه اسلامی و مومنان الهام بخش است

فرهنگ عاشورا همواره برای جامعه اسلامی و مومنان الهام بخش است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر حوزه های علمیه گیلان گفت: فرهنگ عاشورا در طول تاریخ همواره برای جامعه اسلامی و مومنان الهام بخش بوده و هست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  محمد لاکانی عصر چهارشنبه در جمع سوگواران حضرت سید الشهدا علیه السلام  افزود: حرکت امام حسین علیه السلام که منجر به حادثه عاشورا شد چیزی جزء یک انقلاب اسلامی و تلاش در راستای تحول اصلاح جامعه اسلامی نبود.

وی اظهارداشت:  انقلاب دینی امام حسین علیه السلام به عنوان مهمترین عامل برقراری اسلام راستین و کوبنده تحریفات دینی، همواره در طول تاریخ مورد بغض دشمنان اسلام و دیانت بوده است.

مدیر حوزه های علمیه گیلان گفت: فرهنگ عاشورا در طول تاریخ همواره برای جامعه اسلامی و مومنان الهام بخش بوده و به تعبیر روایت حرارتی در دل های مومنان ایجاد کرده که هرگز به سردی نمی گراید.

وی افزود: جلوه های این الهام بخشی را در طول تاریخ و به ویژه  در دوران اخیر در پیروزی انقلاب اسلامی، حماسه آفرینی های هشت سال دفاع مقدس، پیروزی جنگ 33 روزه لبنان در مصاف با اسرائیل غاصب و غیره به وضوح می توان مشاهده کرد.

لاکانی اظهارداشت: فرهنگ متعالی عاشورا در طول تاریخ و هم اکنون عامل هویت بخشی و مقاومت پذیری جامعه اسلامی بوده است.

وی اذعان داشت: این فرهنگ باید بصورت مستمر رصد شود تا با شناخت از روندهای موجود، کاستی ها و فرآیندهای شکل گیری، پردازش و نمودهای عملی رفتاری زمینه مهندسی فرهنگ عاشورا را در جامعه فراهم کرد.

مدیر حوزه های علمیه گیلان تصریح کرد:  یکی از وظایف بزرگ مصلحان دینی مبارزه با آفت ها و انحرافات معنوی و تاریخی حادثه عاشورا است چرا که بدون شک با انحراف در این جریان دینی، حادثه عاشورا تحول سازی و عبرت انگیز بودن خود را از دست خواهد داد.

وی همچنین مهمترین هدف عاشورا را اصلاح دینی در طول تاریخ اسلام  دانست و یادآورشد: همان گونه که امام حسین علیه السلام  از آغاز حرکت خویش از مدینه تا روز حماسه عاشورا همواره به آفت‌ ها و صدماتی که به دین وارد شده است، اشاره و هدف از قیام خود را اصلاح این آسیب ها معرفی می کند.

کد مطلب 2175050

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