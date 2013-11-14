نهضت عاشورا از ابعاد مختلف باید مورد بازنگری دقیق قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس خوبرو عصر چهارشنبه در جمع سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام افزود: تاریخ اسلام و شخصیت‌ های برجسته اسلامی نیز برای مسلمانان در همه دوره‌ ها الگو بوده است.

وی اظهارداشت: در میان حوادث تاریخ، عاشورا و شهدای كربلا از ویژگی خاصی برخوردارند و صحنه صحنه این حماسه ماندگار و تك ‌تك حماسه‌ آفرینان عاشورا، الگوی انسان ‌های حق‌ طلب و ظلم‌ ستیز بوده و خواهند بود.

رئیس اوقاف و امور خیریه آستانه اشرفیه گفت: امام حسین علیه السلام حركت خویش را در مبارزه با طاغوت عصر خود، برای مردم دیگر سرمشق ‌دانسته و می‌ فرماید: " فَلَكُمْ فی اُسوَةٌ "

وی افزود: در تاریخ اسلام نیز بسیاری از قیام ‌های ضد ستم و نهضت‌ های آزادی‌ بخش با الهام از حركت عزت‌ آفرین عاشورا شكل گرفت و به ثمر رسید.

خوبرو اظهار داشت: بارزترین نمونه این مهم انقلاب اسلامی ایران بود كه درس‌ ها و الگوهای عاشورا، قوی‌ ترین دستمایه جهاد مردم بر ضد طاغوت و دفاع رزمندگان در جبهه نبرد هشت ساله به شمار می‌ رفت.

وی در ادامه یادآور شد: نبرد و شهادت مظلومانه برای رسوا ساختن ظالم، عمل به تكلیف در شدیدترین حالات تنهایی و بی ‌یاوری، رها نكردن هدف حتی با كمبود نفرات و شهادت یاران، همه و همه از ثمرات الگوگیری از عاشورا بود.