عاشورا همواره الهام بخش تشیع در برابر كانون هاى ظلم و نفاق است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باباخانی عصر چهارشنبه در جمع سوگواران حضرت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش افزود: عاشورا نه یك حادثه كه یك فرهنگ است، فرهنگى برگرفته از متن اسلام ناب كه نقش حیاتى در استحكام ریشه ها، رویش شاخه ها و رشد بار و برهاى آن ایفا كرده است.

وی اظهار داشت: عاشورا هیچگاه در محدوده زمان و جغرافیاى خاصى محصور نمانده است بلكه همواره الهام بخش تشیع در راستاى حركت ها، جنبش ها و قیام هاى راستین شیعه در برابر كانون هاى ظلم و كفر و نفاق بوده است.

فرماندار آستانه اشرفیه گفت: قیام عاشورا همچون چشم ه‏اى جوشان و خروشان از آب زلال و گواراى خود تشنگان معرفت و حقیقت را سیراب كرده و الهام ‏بخش بسیارى از نهضت‏ هاى حق علیه باطل بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینى(ره) از عاشورا حسینی الهام گرفته است، افزود: بازسازى مضامین و مفاهیم بلند فرهنگ عاشورا در هر عصر و زمانى به فراخور حال آن زمان تاثیر بسیار شگرف و سازنده اى در راه پیشبرد اهداف مقدسى همچون نشر معارف و فرهنگ اسلام ناب، بر جاى نهاده است.

بابا خانی یادآور شد: عاشورا از دیرباز تجلی گر روز درگیرى حق و باطل و روز فداكارى و جانبازى در راه دین و عقیده، شناخته شده است.

وی اذعان داشت: امام حسین (ع) در این روز با یارانى اندك ولى با ایمان و صلابت و عزتى بزرگ و شكوهمند با سپاه سنگدل و بی دین حكومت‏ ستمكار یزیدى به مقابله برخاست و كربلا را به صحنه همیشه زنده عشق خدایى و آزادگى مبدل ساخت.