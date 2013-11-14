به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قربانی عصر چهارشنبه در جمع عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفایش در این منطقه افزود: عاشورا اگر چه یك روز بود اما دامنه تاثیر آن تا ابدیت كشیده شد.

وی اظهارداشت: این واقعه چنان در عمق دل ها اثر گذاشته كه همه ساله دهه محرم و به ویژه روز عاشورا اوج عشق و اخلاص نسبت‏ به معلم حریت، اسوه جهاد و شهادت حسین بن‏ على علیه السلام می گردد و حتى غیر شیعیان نیز در مقابل عظمت آن آزادمردان سر تعظیم فرود می آورند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: عاشورا بیانگر معناى "حسین منى و انا من حسین‏ " بود كه دین رسول خدا ( ص ) با خون سید الشهدا آبیارى شد.

وی افزود: به تعبیر امام خمینى رحمت الله علیه عاشورا قیام عدالت‏خواهان با عددى قلیل و ایمان و عشقى بزرگ در مقابل ستمگران كاخ‏ نشین و مستكبران غارتگر بود.

قربانی اظهارداشت: حماسه عاشورا را زنان و مردانى ساختند كه مرگ سرخ و شهادت را بر زندگى ذلت ‏بار ترجیح دادند تا گلواژه آزادى و آزادگى همواره در تاریخ سبز بماند.

وی اذعان داشت: نقش زنان در حادثه خونبار عاشورا از ابعاد گوناگونى همچون مشاركت در جهاد، آموزش صبر، پیام رسانى، روحیه بخشى، پرستارى، مدیریت، حفظ ارزش ها، تغییر ماهیت اسارت، عمق بخشیدن به بعد عاطفى و تراژدیك كربلا برخوردار است.

وی یادآور شد: زنان مسلمان از بدو تولد اسلام به جهانی ها نشان دادند كه از آگاهى و شناخت و شعور برخوردارند .