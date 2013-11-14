مرگ در راه عزت زندگي جاودانه است/ ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا مطهری عصر چهارشنبه در جمع عزاداران حسینی افزود: حيات هر جامعه به رشد معنويات و ارزش هاي والاي انساني آن بستگي دارد.
وی اظهار داشت: در جامعه اسلامي علاوه بر اينها به حساسيت مردم نسبت به اجراي احکام ديني و نظارت عمومي بر شيوه اداره جامعه از سوی متوليان حکومت و مسئولان نيز توجه شده است، اين مسئله مهم اجتماعي از بعد مکتب اسلام امر به معروف و نهي از منکر گفته مي شود.
رئیس تبلیغات اسلامی آستانه اشرفیه گفت: فرايض و احکام الهي ديگر در سايه این فریضه الهی و عاشورایی قوام و استواري مي يابد.
وی افزود: امام حسين علیه السلام هدف اصلي خود را مخالفت با دستگاه خلافت مبتذل يزيد، امر به معروف و نهي از منکر و مقابله با ظلم، جور، فساد، خيانت، بدعت ها و انحراف هايي که از همه سو جامعه اسلامي را به محاصره درآورده و مردم را از راه روشن دين به بيراهه هاي فسق و گمراهي رهنمون مي کردند، معرفي مي کند.
مطهری در ادامه با بیان اینکه عاشورا نماد غلبه حق بر باطل است، اذعان داشت: فرهنگ عاشورا باید به درستی به قشر جوان جامعه منتقل شود.
وی یادآورشد: امام حسین علیه السلام به همراه 72 تن از یاران صدیقش حماسه ای خلق كرد كه حتی با یادآوری آن می توان به عظمت این نهضت حسینی پی برد.
