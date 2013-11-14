بخش بردخون سراسر عزا و ماتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینیه‌ها، مساجد و مجالس عزاداری با حضور خیل مردم عزادار رنگ و بوی دیگری گرفت و نوحه‌گران و مرثیه سرایان درعزای شهیدان کربلا بویژه حضرت عباس نوحه گری وعزاداری کردند و مردم و دوستداران اهلبیت بر سر و سینه زدند.

مردم بردخون پیش از ظهر چهارشنبه با برپایی دسته های زنجیرزنی و سینه زنی و سنج و دمام ضمن عزاداری، در مجالس و محافل روضه خوانی حضور یافتند و در عزای فرزند پیامبر(ص) اشک ماتم ریختند و به یاد مصائب اهلبیت و خاندان پیامبر گریستند.

سخنرانان نیز با تشریح واقعه عاشورا پیرامون علل وعوامل حادثه کربلا سخن گفتند و رمز بقای آن را خدامحوری و حرکت در مسیر الهی دانستند و بر ادامه این راه تأکید کردند.

بعد از ظهر نیز دسته‌ها وهیأت‌های عزاداری از سراسر بخش بردخون حرکت خود را از میدان ورودی شهر آغاز کردند و پس از پیمودن خیابان ها در محل حسینیه امام خمینی(ره) تجمع کردند.

روز عاشورا نیز پس از برپایی مجالس عزاداری مردم عزادار در نماز ظهرعاشورا درمساجد و خیابان های شهر و روستاها شرکت می کنند و به یاد آخرین نماز اباعبدالله الحسین(ع) نماز ظهر عاشورا را اقامه می کنند.