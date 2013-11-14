دشمن در عاشورا از هیچ جنایتی دریغ نکرد/ هنوز صدای مظلومیت یاران حسین(ع) شنیده می شود

آیت الله سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه عاشورا حادثه عادی و کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت، بلکه باید با تدبر و تحقیق از عمق این جنایات در حق ائمه هدی آگاهی پیدا کرد.

امام جمعه ورامین افزود: دشمن در حادثه کربلا از هیچ جنایتی دریغ نکرد و از کودک شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله و زن و مرد در صحرای کربلا مورد ستم مدعیان اسلام قرار گرفتند.

وی ادامه داد: اگر مسلمانان به خوبی گوش دهند هنوز هم صدای مظلومیت یاران سید و سالار شهیدان شنیده می شود و هنوز نیز امام حسین (ع) شعار هل من ناصر ینصرنی را سر می دهد.

محمودی اضافه کرد: امروز آشنایی با اهداف و فلسفه قیام عاشورا و تبعیت از آن اهداف و آرمانها می تواند پاسخ مناسبی به درخواست امام حسین(ع) باشد.

شیعیان شعور حسینی خود را بالا ببرند

نماینده ولی فقیه در شهارستان ورامین یادآور شد: شیعیان باید در کنار شور حسینی به فکر بالا بردن شعور حسینی خود نیز باشند و اگر مراسم عزاداری اهل بیت(ع) منجر به بالابردن سطح معرفتی عزاداران و آشنایی با سیره و روش ائمه معصومین نشود، نمی تواند اثرات خود را در جامعه بگذارد.

این مسئول عنوان کرد: اگر با تدبّر به عاشورا و كربلاي امام حسين (علیه السلام ) بنگريم، مي‌ بينيم كه آن حادثه چيزي جز مدرسه و دانشگاه نيست كه حقايق و معارف دين را تعليم مي ‌كند و انسان مي ‌سازد و اخلاق انساني بوجود مي ‌آورد.

وی بیان داشت: هدف بزرگ امام حسین(ع) از قیام عاشورا با توجه به آگاهی از عهدشکنی کوفیان و تعداد یاران اندک نمی‌تواند بر پایه تشکیل حکومت سیاسی یا هدفی کوچک باشد، بلکه هدف از قیام عاشورا زنده نگه داشتن اسلام و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود.

امام جمعه ورامین با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) در واقعه عاشورا به معرفی اهل‌بیت پیامبر(ص) و آل ابوسفیان پرداخت، اظهار داشت: او با این کار امام حق را معرفى و به همگان اعلام کرد که با شهامت باید علیه حکومت فسق و ظلم قیام و روح عزت و دورى از ذلت را زنده کرد.

رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین افزود: لازمه مودت و محبت قلبی به اهل‌بیت (ع) این است که انسان آن را از ابتدا در زبان در قالب الفاظ جاری کند و سپس در عمل از او سر بزند.

محمودی عنوان کرد: بر اساس روایات، مودت قلبی نسبت به اهل‌بیت(ع) نیازمند مقدماتی است که نخستین لوازم و مقدمات آن، معرفت و شناخت اولیای الله است.

وی تأکید کرد: امروز در عصر غیبت و دوران زمام‏داری نایب امام زمان (عج) زندگی می‌کنیم؛ همان‏طور که مسلم برای امام حسین(ع) یک نماینده بود، امروز نایب بر حق امام زمان (عج)، حضرت امام خامنه‌ای هستند که برای امام زمان(عج) یک نماینده عالی محسوب می ‏شوند.

رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین گفت: دشمنان با ریز‌بینی در شیوه‌های عزاداری در‌صدد وارد کردن خرافات و شبهات به مجلس امام حسین (ع) هستند تا تاثیر‌گذاری عزاداری‌ها را کمرنگ جلوه دهند در حالیکه امت اسلامی با عشق و ارادتی که در طول تاریخ به امام حسین (ع) داشتند هرگز اجازه ندادند چنین اندیشه‌هایی بر تفکر انسانی و حقیقی غلبه کند.

محمودی با بيان اينکه عزاداري هاي محرم بايد در راستاي آگاهي بخشي جامعه از پيام بزرگ عاشورا و قيام امام حسين(ع) باشد، افزود: مجالس عزاداري موجب آشنايي مردم با مباحث ديني و مذهبي مي شود و عاشورا دانشگاهي است که تا تاريخ ادامه دارد، درس بهتر زندگي کردن و مردانگي را مي آموزد.

این کارشناس مذهبی بیان داشت: امروز دشمن به فکر تضعیف دین و سست کردن اعتقاد مسلمانان است و فلسفه قیام امام حسین(ع) نیز زنده ماندن اسلام اصیل و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود و اگر در جامعه ما این دو فریضه الهی اجرا شود، همواره فرائض دینی زنده خواهد ماند.