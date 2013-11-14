دشمن در عاشورا از هیچ جنایتی دریغ نکرد/ هنوز صدای مظلومیت یاران حسین(ع) شنیده می شود

آیت الله سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه عاشورا حادثه عادی و کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت، بلکه باید با تدبر و تحقیق از عمق این جنایات در حق ائمه هدی آگاهی پیدا کرد.
امام جمعه ورامین افزود: دشمن در حادثه کربلا از هیچ جنایتی دریغ نکرد و از کودک شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله و زن و مرد در صحرای کربلا مورد ستم مدعیان اسلام قرار گرفتند.
وی ادامه داد: اگر مسلمانان به خوبی گوش دهند هنوز هم صدای مظلومیت یاران سید و سالار شهیدان شنیده می شود و هنوز نیز امام حسین (ع) شعار هل من ناصر ینصرنی را سر می دهد.
محمودی اضافه کرد: امروز آشنایی با اهداف و فلسفه قیام عاشورا و تبعیت از آن اهداف و آرمانها می تواند پاسخ مناسبی به درخواست امام حسین(ع) باشد.
شیعیان شعور حسینی خود را بالا ببرند
نماینده ولی فقیه در شهارستان ورامین یادآور شد: شیعیان باید در کنار شور حسینی به فکر بالا بردن شعور حسینی خود نیز باشند و اگر مراسم عزاداری اهل بیت(ع) منجر به بالابردن سطح معرفتی عزاداران و آشنایی با سیره و روش ائمه معصومین نشود، نمی تواند اثرات خود را در جامعه بگذارد.
این مسئول عنوان کرد: اگر با تدبّر به عاشورا و كربلاي امام حسين (علیه السلام ) بنگريم، مي بينيم كه آن حادثه چيزي جز مدرسه و دانشگاه نيست كه حقايق و معارف دين را تعليم مي كند و انسان مي سازد و اخلاق انساني بوجود مي آورد.
وی بیان داشت: هدف بزرگ امام حسین(ع) از قیام عاشورا با توجه به آگاهی از عهدشکنی کوفیان و تعداد یاران اندک نمیتواند بر پایه تشکیل حکومت سیاسی یا هدفی کوچک باشد، بلکه هدف از قیام عاشورا زنده نگه داشتن اسلام و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود.
امام جمعه ورامین با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) در واقعه عاشورا به معرفی اهلبیت پیامبر(ص) و آل ابوسفیان پرداخت، اظهار داشت: او با این کار امام حق را معرفى و به همگان اعلام کرد که با شهامت باید علیه حکومت فسق و ظلم قیام و روح عزت و دورى از ذلت را زنده کرد.
رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین افزود: لازمه مودت و محبت قلبی به اهلبیت (ع) این است که انسان آن را از ابتدا در زبان در قالب الفاظ جاری کند و سپس در عمل از او سر بزند.
محمودی عنوان کرد: بر اساس روایات، مودت قلبی نسبت به اهلبیت(ع) نیازمند مقدماتی است که نخستین لوازم و مقدمات آن، معرفت و شناخت اولیای الله است.
وی تأکید کرد: امروز در عصر غیبت و دوران زمامداری نایب امام زمان (عج) زندگی میکنیم؛ همانطور که مسلم برای امام حسین(ع) یک نماینده بود، امروز نایب بر حق امام زمان (عج)، حضرت امام خامنهای هستند که برای امام زمان(عج) یک نماینده عالی محسوب می شوند.
رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین گفت: دشمنان با ریزبینی در شیوههای عزاداری درصدد وارد کردن خرافات و شبهات به مجلس امام حسین (ع) هستند تا تاثیرگذاری عزاداریها را کمرنگ جلوه دهند در حالیکه امت اسلامی با عشق و ارادتی که در طول تاریخ به امام حسین (ع) داشتند هرگز اجازه ندادند چنین اندیشههایی بر تفکر انسانی و حقیقی غلبه کند.
محمودی با بيان اينکه عزاداري هاي محرم بايد در راستاي آگاهي بخشي جامعه از پيام بزرگ عاشورا و قيام امام حسين(ع) باشد، افزود: مجالس عزاداري موجب آشنايي مردم با مباحث ديني و مذهبي مي شود و عاشورا دانشگاهي است که تا تاريخ ادامه دارد، درس بهتر زندگي کردن و مردانگي را مي آموزد.
این کارشناس مذهبی بیان داشت: امروز دشمن به فکر تضعیف دین و سست کردن اعتقاد مسلمانان است و فلسفه قیام امام حسین(ع) نیز زنده ماندن اسلام اصیل و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود و اگر در جامعه ما این دو فریضه الهی اجرا شود، همواره فرائض دینی زنده خواهد ماند.
