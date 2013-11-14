عاشورا سند حقانیت شیعه است

حجت الاسلام سید محمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: ماه محرم ماه خودسازی و شرکت در کلاس درس معارف الهی با استادی اصحاب و یاران امام حسین(ع) است.



رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین افزود: حقیقتا حادثه عاشورا به عنوان سند حقانیت شیعه محسوب می شود که برای همه اقشار و طبقات الگو و اسوه معرفی می کند.



وی ادامه داد: از کودک شش ماهه تا نو جوان سیزده ساله، از زن مسیحی تا حر بن یزید ریاحی و از پیرمرد محاسن سفید هشتاد ساله تا جوان رشید کربلا همه الگوهای درخشانی هستند که می توانند مسیر زندگی انسان را نشان داده یا متحول کنند.



سیدی اضافه کرد: امروز دشمنان سعی دارند تا ملت ایران را از تمسک به این الگوهای گرانقدر و با ارزش دور کرده و الگوهای پوچ و منحرف غربی را به ما تحمیل کنند که لازم است آحاد ملت درباره این نقشه ها و توطئه ها هوشیار باشند.



این کارشناس مذهبی بر نهادینه کردن پیام های نهضت عاشورا در جامعه کرد و افزود: سرپرستان هیات های مذهبی در مراسم های عزاداری ایام محرم باید تلاش کنند تا جوانان و نوجوانان که بیشترین حضور را در این ایام دارند را با فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین(ع) آشنا کنند.



وی فرهنگ عاشورایی را ریشه دارترین فرهنگ ها در بین مردم دانست و گفت: باید این فرهنگ را به درستی به نسل آینده انتقال داد و بیان واقعیات عاشورا و دوری از خرافه ها می تواند یکی از مهمترین راهکارهای نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در بین نسل امروز باشد.



مسئول امامزادگان شهرستان ورامین یادآور شد: امامزادگان به عنوان قطب فرهنگی و مذهبی هر منطقه محسوب می شوند که متولیان، باید در ایامی مانند ماه محرم و ماه رمضان با برگزاری مراسم های متنوع، زمینه حضور مردم را فراهم کنند.



سیدی افزود: برنامه های فرهنگی و مذهبی دارای حساسیت بسیاری است، به همین خاطر باید با برنامه ریزی دقیق حرکت کرد و به نیازهای روز جامعه توجه داشت.



این مسئول ادامه داد: در ماه محرم نیز به همت اداره اوقاف و تلاش متولیان امامزادگان واجب التعظیم در شهرستان ورامین، برنامه های متعددی در طول دهه اول در حال برگزاری است که با استقبال مردم مواجه شده است.



وی اضافه کرد: شناساندن مکتب سرخ عاشورا و عمق بخشیدن به باورهای اقشار مختلف جامعه در خصوص اهداف والای نهضت حسینی همواره رکن اصلی برنامه‌های فرهنگی امامزاده ها است.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین سپس به برنامه های امامزادگان شهرستان در طول دهه اول ماه محرم اشاره کرده و بیان داشت: در دهه اول ماه محرم در امامزاده زید ابوالحسن(ع) از نوادگان امام سجاد(ع) مراسم سخنرانی با حضور حجت الاسلام نصوری و مداحی علیرضا دهقان، حسن سمیعی و کاشانی برگزار می شود در دهه دوم نیز حجت الاسلام تاجیک و حجت الاسلام سید محسن محمودی به ایراد سخن خواهند پرداخت.

سیدی یادآور شد: مراسم سوگواری در آستان مقدس امامزاده علی(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام فدایی و مداحی رستمی، در آستان مقدس امامزاده سکینه بانو(س) با سخنرانی حجت‌الاسلام سوری و مداحی سید مهدی دلاوری، در آستان مقدس امامزاده قاسم(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام شیرکوند و مداحی حامد کنگرلو، در آستان مقدس امامزاده محروم و مظلوم(ع) مراسمی با سخنرانی حجت‌الاسلام افشار و مداحی شیبانی، در آستان مقدس امامزاده شاه حسین(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام سعیدی و مداحی حاج عبدالرضا میررجب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

وی افزود: همچنین مراسم هایی در آستان مقدس امامزاده عون(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام انتظاری و مداحی اردستانی، در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدی و مداحی خدام بعد از نماز مغرب و عشا، در آستان مقدس امامزاده حسین رضا(ع) بعد از نماز ظهر و عصر همراه با سخنرانی حجت‌الاسلام نصیری و مداحی دلاوری، در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) این برنامه با سخنرانی حجت الاسلام ‌حاج‌بابایی و مداحی جنیدی بعد از نماز مغرب و عشا، در آستان مقدس سیدفتح‌الله(ع) بعد از نماز مغرب و عشا همراه با سخنرانی حجت‌الاسلام تاجیک و مداحی احمدی، در آستان مقدس امامزاده کوکب‌الدین(ع) نیز مراسم ویژه‌ای در شب‌های ماه محرم با سخنرانی حجت‌الاسلام اسفندیاری و مداحی موسوی بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: همچنین، در آستان مقدس امامزاده بی‌بی‌ زبیده(س) مراسم عزاداری همراه با سخنرانی حجت‌الاسلام دلفانی و مداحی موسوی بعد از نماز مغرب و عشا و در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) نیز مراسم عزاداری با سخنرانی حجت‌الاسلام هاشمی و مداحی علیزاده بعد از نماز عشا برگزار می‌شود.