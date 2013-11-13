تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و سوم آبان‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با دهم محرم سال 1435 هجری قمری و چهاردهم نوامبر سال 2013 میلادی.

- چهارمین و آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با تایلند در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا امروز برگزار می‌شود. همچنین کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی ایران هم امروز پاسخگوی سوالات خبرنگاران است.

- دیدارهای دوستانه ملی فوتبال امروز در اقصی نقاط دنیا پیگیری می‌شود:

* مصر - زامبیا

* بلژیک - کلمبیا

* کویت - قرقیزستان

* اسپانیا - روسیه

* تاجیکستان - قرقیزستان

* لیبی - نیجر

- مسابقات گلبال قهرمانی آسیا و اقیانوسیه انتخابی جام جهانی فنلاند با حضور دو تیم ملی گلبال مردان و بانوان ایران امروز در شهر پکن پایتخت چین پیگیری می‌شود.