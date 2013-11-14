دسته روي هيئت های عزاداري در سیستان و بلوچستان آغاز شد/ اعمال محدودیت های ترافیکی در معابر

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات ابتدایی صبح روز چهارشنبه همزمان با عاشورای حسینی و دهمین روز از ماه محرم هیئت های هاي عزاداري شهرستان زاهدان به سمت گلزار شهدا حرکت خود را آغاز کردند.

هيئت هاي سينه زني و زنجيرزني زاهدان در صفوف منظم در حالیکه نوحه سرايي و عزاداري مي كنند و شمار كثيري از مردم نيز این هیئت ها را همراهی می کنند به سمت گلزار شهدای زاهدان در حركت هستند.

بسیاری از شهروندان زاهدانی از کوچک تا بزرگ همزمان با دیگر شهرهای استان در حالی که جامه سیاه بر تن دارند و در سوگ آقا عبدالله حسین(ع) و اصحابش اشک ماتم می ریزند با نوای یا حسین، یا حسین هیئت های مذهبی را همراهی می کنند.

گفتنی است به منظور تسهیل در تردد دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی و همچنین تامین امنیت عزاداران معابر اصلی و فرعی منتهی به گلزار شهدای زاهدان مسدود شده است.

به دلیل اعمال محدودیت های ترافیکی توسط پلیس راهور خیابان آزادی از میدان آزادی تا حد فاصل میدان کارگر و همچنین بلوار پاسداران و گلزار شهدا به دلیل عبور دسته های عزاداری تا اطلاع ثانوی مسدود است.

در همین رابطه خیابان های اصلی و مرکزی شهر زاهدان از جمله شهید بهشتی، امام خمینی (ره) و مولوی و راه های ارتباطی منتهی به این معابربه دلیل تردد بسیاری از هیئت های مذهبی توسط پلیس راهور مورد اعمال محدودیت های ترافیکی برای رانندگان قرار گرفت.