نماز ظهر عاشورا در گلزار شهدای زاهدان اقامه می شود

حجت الاسلام عیسی بزمانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: اقامه نماز ظهر عاشورا با همکاری ستاد اقامۀ نماز استان و دستگاه­ های مرتبط در محل گلزار شهدای زاهدان و با حضور پر شور عزاداران ابا عبدالله الحسین(ع) هم چون سال های گذشته انجام می شود.

وی افزود: همزمان با طنین انداز شدن آوای ملکوتی اذان تمامی هیئت های مذهبی و دسته های عزاداری متوقف و نسبت به برپایی اقامه نماز عاشورا اقدام می کنند.

بزمانی ادامه داد: در همین راستا به دلیل ازدحام پر شور جمعیت عزادار در طول مسیر با همکاری فرمانداری و مدیریت آب شهرستان نسبت به استقرار تانکر های آب آشامیدنی و مورد مصرف عزاداران برای اعمال وضو در این مراسم تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه تعداد 168 هیئت مذهبی در روز عاشورای حسینی در زاهدان و در مسیر های تعیین شده دسته روی می کنند اظهار داشت: محوریت دسته روی هیئت های مذهبی در عاشورای حسینی از مقابل دفتر نمایندۀ مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه زاهدان است.

بزمانی گفت: عزاداران حسینی و آحاد مردم زاهدان روز گذشته نیز با برپایی نماز ظهر تاسوعا در جوارشهدای گمنام 8 سال دفاع مقدس و به امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان جلوه با شکوهی را در این شهرستان به نمایش گذاشتند.