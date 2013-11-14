مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- در تظاهرات کارگران مخالف رژیم عربستان در ریاض یک سودانی کشته شد.

- نوری المالکی نخست وزیر عراق از مردم این کشور خواست که از واقعه عاشورای حسینی درس عبرت بگیرند و وحدت ملی خود را حفظ کنند.

- ارتش سوریه در مقابله با گروه های تروریستی پیشرفت هایی را در حلب به دست آورد و گروه های مسلح در ادلب را هدف قرار داده است.

- حبس 29 نفر از رهبران اخوان المسلمین مصر تمدید شد.

- استرالیا از افزایش کمک های خود به فیلیپین به 21 میلیون یورو خبر داد.

- سازمان ملل متحد تسریع در روند کمک رسانی به قربانیان طوفان در فیلیپین را خواستار شد.

- سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت که رژیم صهیونیستی خواهان تفاهماتی که منجر به جلوگیری از جنگ در منطقه می شود نیست.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از استعفای تیم مذاکره کننده فلسطینی با رژیم صهیونیستی در اعتراض به عدم پیشرفت در این مذاکرات خبر داد.

- "جان مک کین" سناتور جمهوریخواه آمریکا از سیاست خاورمیانه ای "جان کری" وزیر امور خارجه این کشور به شدت انتقاد کرد.

- "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه وارد قاهره شد.

- بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که آمار بیکاری در این کشور همچنان بالا است.

- 4 نفر از نیروهای مارینز در یک پایگاه نظامی در آمریکا کشته شدند.