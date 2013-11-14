برگزاری آیین صبحدم حسینی در دیر/ التماس عزاداران به صبح روز عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، گروه اجرایی صبحدم اعم از زن و مرد ميايستند و دور ستون مسجد و حسینیه ميچرخند و سينه ميزنند و اشعارى چنين ميخوانند: ای صبحدم یک دم مدم / یک امشبی بهر خدا/ تا حسین کشته نگردد/ در زمین کربلا/ ای صبحدم شرمی نماˈ؛ و عزاداران در حسینیهها جواب آنان میدهند و به سر و سینه خود میزنند.
اين مراسم تا اذان صبح ادامه دارد و موذن که اذان گفت با اقامه نماز جماعت مراسم پايان مييابد و مجددا به عزاداری و سینه زنی می پردازند و اشعاری چنین می خوانند، صبح شهادت دمید/ گشت به کام یزید؛ و با خواندن اشعاری در وصف شهادت یاران با وفای امام حسین(ع) به عزاداری خود پایان میدهند.
هدف از اجرای این برنامه معنوی التماس عزاداران حسینی از صبحدم است تا طلوع نکند و امام حسین و یارانش در سرزمین کربلا به شهادت نرسند.
روز عاشورا مردم قبل از اذان ظهر (ساعت 11) مراسم سينهزنى، زنجیرزنی و روضهخوانى برگزار مينمايند وخود را برای برنامه های ظهر عاشورا و آیین تعزیه آماده میکنند.
