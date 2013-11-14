۲۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

برگزاری آیین صبحدم حسینی در دیر/ التماس عزاداران به صبح روز عاشورا

دیر- خبرگزاری مهر: هر ساله شب عاشورا و یک ساعت مانده به اذان صبح مردم عزادارشهرها وروستاهای شهرستان دیر مراسم آیینی صبحدم را در رثای سالار شهیدان برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه اجرایی صبحدم اعم از زن و مرد مي‌ايستند و دور ستون مسجد و حسینیه مي‌‏چرخند و سينه مي‌زنند و اشعارى چنين مي‌خوانند: ای صبحدم یک دم مدم / یک امشبی بهر خدا/ تا حسین کشته نگردد/ در زمین کربلا/ ای صبحدم شرمی نماˈ؛ و عزاداران در حسینیه‌ها جواب آنان می‌دهند و به سر و سینه خود می‌زنند.

اين مراسم تا اذان صبح ادامه دارد و موذن که اذان گفت با اقامه نماز جماعت مراسم پايان مي‌يابد و مجددا به عزاداری و سینه زنی می پردازند و اشعاری چنین می خوانند، صبح شهادت دمید/ گشت به کام یزید؛ و با خواندن اشعاری در وصف شهادت یاران با وفای امام حسین(ع) به عزاداری خود پایان می‌دهند.

هدف از اجرای این برنامه معنوی التماس عزاداران حسینی از صبحدم است تا طلوع نکند و امام حسین و یارانش در سرزمین کربلا به شهادت نرسند.

روز عاشورا مردم قبل از اذان ظهر (ساعت 11) مراسم سينه‏‌زنى، زنجیرزنی و روضه‏‌خوانى برگزار مي‌نمايند وخود را برای برنامه های ظهر عاشورا و آیین تعزیه آماده می‌کنند.

