نمایشگاه "تل زینبیه" در روستای محمد آباد میامی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رحیمی صبح پنج شنبه در حاشیه برپایی نمایشگاه "تل زینبیه" در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه همزمان با ایام محرم و تاسوعای حسینی نمایشگاهی از واقعه عاشورا برگزار شد افزود: در چند سال اخیر تعدادی از عزاداران حسینی اقدام به برپایی نمایشگاه کوچکی با موضوع ظهر عاشورا و تل زینبیه کردند که با استقبال خوب مردم روبرو شده است.

وی گفت: با توجه به استقبال خوبی که از سوی مردم در سال های گذشته از این نمایشگاه به عمل آمد بر آن شدیم تا امسال این نمایشگاه فراتر از سال های گذشته و با موضوع ظهر عاشورا و مصیبت های امام حسین(ع) و یاران با وفایش را به تصویر بکشیم.

رحیمی با اشاره به اینکه دراین نمایشگاه سعی شده تا از شب عاشورا، خیمه گاه، نهرعلقمه، خرابه شام، گودال قتلگاه، نمازظهر عاشورا، اسیری طفلان و ... به نمایش گذاشته شود خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه گوشه ای از فداکاری امام حسین (ع) و یاران با وفایش و ستم های وارده از سوی یزیدیان به این خانواده آسمانی است.

این نمایشگاه که با همکاری پایگاه مقاومت بسیج حضرت آیت الله خامنه ای روستای محمد آباد در 15 کیلومتری مرکز شهرستان میامی برپا شده، همه روزه از ساعت 17 الی23 و تا 15 محرم الحرام همراه با مراسم تعزیه خوانی به روی علاقه مندان باز است.