۲۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۳۴

عاشوری:

عاشورا سرمشق و الگوی عملی برای مسلمانان و تمامی انسان‌های عالم است

فومن – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: نهضت حسینی و قیام عاشورا سرمشق و الگوی عملی برای مسلمانان و انسان ‌های مظلوم عالم است.

به گزارش خبرنگار مهر،  ناصر عاشوری در مراسم شب عاشورایی حسینی در فومن افزود: عاشورا امروز دیگر یک حادثه نیست بلکه یک مکتب فکرى، یک نظام سیاسى و یک مجموعه فکرى، فرهنگى، اخلاقى، سیاسى و جهادى است.

وی اظهارداشت: احیاى عاشورا در فرهنگ تشیع یک عبادت بزرگ اجتماعى یک مانور عظیم الهى - سیاسى و حرکتى سنجیده برای نمایش ولایت و برائت امت اسلامى است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: عاشوراى حسینى درخشانترین نمونه معروف‏ گرایى و منکرستیزى در پهنه زمان و زمین است.

وی در ادامه عاشورا را بلندترین فریاد بشریت مظلوم در برابر سپاه ابلیس و استکبار جهانى  دانست و افزود:  عاشورایی حسینی نمایشگاه جاوید ارزش ها و ضدارزش هاست.

عاشوری اظهارداشت: عاشورا فریاد دفاع همیشگى از مظلومان و مستضعفان زمان و زمین و اعلام جهاد جاوید علیه کفر، نفاق، جهل، استثمار و قلدرى است.

وی  همچنین اذعان داشت: عاشورا عمیق‏ ترین و گویاترین رهنمود حسینى علیه السلام  به نهضت هاى اسلامى است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین ارزش ها و آرمان های جامعه اسلامی  است، در دین مبین اسلام شهادت از ویژگی های خاصی برخوردار است.

وی افزود: اوج عظمت فرهنگ شهادت و شهادت طلبی در صحرای کربلا دیده می شود که آثار آن هنوز در جامعه به چشم می خورد.

عاشوری اظهارداشت: فرهنگ شهادت همواره در جامعه اسلامی جزء بهترین، والاترین و آرمانی ترین درجات بوده و هست، عظمت مقام  معنوی و روحانی شهدا بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی در ادامه یادآورشد: در دین مبین اسلام شهادت با عاشورا عجین شده است و نخستین حادثه، رویداد و قیامی که پس از شنیدن کلمه شهادت در ذهن هر مسلمانی تداعی می شود، واژه یا قیام عاشوراست.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اذعان داشت:  قیام عاشورا مهمترین حادثه در تاریخ تشیع است به طوری که صورت و سیرت شیعه را دگرگون و به آن پشتوانه حماسی و عاطفی داد.

