آیین سنتی خیمه سوزان در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عاشورای حسینی مراسم سنتی خیمه سوزان در آبباریک شهرستان ورامین برگزار شد.

مردم ورامین از ساعت ها قبل از شروع مراسم در گلزار شهدای آبباریک جمع شدند و در مصیبت کربلا به سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند.

در این آیین سنتی که قدمت چندین ساله دارد، گروههای نمایشی ضمن بیان معارف و فلسفه قیام امام حسین(ع) به آتش کشیدن خیمه های حسینی را به نمایش گذاشتند.

نمایش خیمه سوزان از قدیمی ترین آیین های روز عاشوراست که همه ساله گروه کثیری از مردم از نقاط مختلف ورامین برای دیدن این نمایش به آبباریک می آیند.

مردم آبباریک، معمولاً 72 خیمه با فرم چهار گوش، فرم گنبدی و مخروطی آماده می کنند که تا روز عاشورا صحنه های دلخراش کربلا را بازسازی کنند.

در کنار این خیمه ها و در گلزار شهدای آبباریک مراسم نوحه سرایی، قرائت زیارت عاشورا، سینه زنی و زنجیرزنی برگزار می شود.

در این مراسم نمادین که با حضور کثیری از عزاداران حسینی برگزار شد، مظلومیت خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و قساوت اشیقای دشت کربلا بازگویی شد.

در این مراسم لشکر کوفیان همانند روز عاشورا پس از یورش به اسیران کربلا ، آنها را با تازیانه به سمت خیمه ها برده و سپس خیمه ها را به آتش می کشند.

گردانندگان این نمایش معمولا لباس های عربی سرخ رنگ برتن کرده با چکمه، شمشیر، سپر، تیر و کمان بر دوش با رجز خوانی خیمه ها آتش می زنند و کودکانی که به عنوان بخشی از نمایش در خیمه ها جا داده اند به بیرون فرار کرده و لشکریان یزید آنها را دنبال کرده و با وسایلی به نماد تازیانه بر بدن آنها می زنند.

هنگام آتش زدن این خیمه ها، فریاد یا حسین(ع) و یا زینب(س) طنین انداز شده و مردم همنوا با اسرای کربلا به عزاداری و سوگواری پرداختند.

یکی از عزاداران حاضر در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی انسان وقایع اتفاق افتاده در کربلا را می شنود و در ذهن مجسم می کند، قلبش به درد می آید و به یاد غربت امام حسین(ع) و یاران با وفایش اشک ماتم می ریزد.

یکی دیگر از شهروندان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازسازی وقایع کربلا باعث می شود که انسان تصور کند که در آن حادثه حضور داشته و بهتر می تواند عمق فاجعه عاشورا را درک کند و تا مدتها برای شهدای کربلا و اسارت بچه های اهل بیت ناراحت و غمگین است.

در این مراسم ایستگاه های صلواتی متعددی برپاشده بود و از عزاداران حسینی به بهترین شکل پذیرایی می شد.