به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نیم فصل نخست پیکارهای قهرمانی لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور روزهای پایانی مهر ماه تمام شد و رقابت ها با قهرمانی تیم ثامن الحجج سبزوار پایان یافت، دور برگشت از بهمن ماه کلید می خورد.

در واقع فاصله زمانی حدود سه ماه بین دیدارهای دور رفت و مسابقات دور برگشت لیگ برتر فوتبال ایجاد شده و دلیل این تاخیر نیز دو رقابت مهم برون مرزی برای تیم های باشگاهی ثامن الحجج سبزوار و ملی کشورمان است که درگیر جدال با حریفان آسیایی خود هستند.

بازی های ثامن و تیم ملی در مسابقات آسیایی دلیل تعطیلی 3 ماهه لیگ برتر

تیم هندبال ثامن الحجج سبزوار به عنوان مدافع عنوان قهرمانی فصل گذشته پیکارهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور نماینده هندبال ایران در مسابقات جام باشگاه های هندبال آسیا به شمار می رود و تیم ملی کشورمان نیز در دی ماه در بازی های هندبال جام ملت های آسیا به میدان خواهد رفت.

حالا فرصتی سه ماه در اختیار هندبالیست های صبای قم است تا خود را بیش از گذشته آماده دور برگشت مسابقات لیگ برتر هندبال کشورمان کنند و امتیازاتی را که به سبب هشت باخت و یک تساوی در دور رفت از دست داده اند، جبران کرده و به اندوخته فعلی خود بیافزایند.

حضور 2 مربی روی نیمکت صبا در نیم فصل اول لیگ برتر هندبال

این در حالی است که با حضور دو سرمربی به نام های غلامعلی اکبرآبادی و امیرحسین صفوی، تیم هندبال صبای قم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر هندبال مردان قهرمانی باشگاه‌های کشور را با کسب جایگاه نهم جدول رده‌بندی به پایان رساند.

در حالی‌که امسال 11 تیم در فصل جاری مسابقات لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور حضور دارند هر تیم در 10 مسابقه دور رفت برابر حریفان خود به میدان رفت و در یک هفته نیز با توجه به قرعه استراحت، نظاره‌گر عملکرد دیگر رقبا بود.

صبای قم به قید قرعه در هفته اول به استراحت پرداخت و در 10 هفته بعدی برابر حریفان خود به میدان رفت و در هشت بازی از این تعداد مسابقه مقابل رقبای لیگ برتری تن به شکست داد تا بدین‌ترتیب با کسب رتبه نهم جدول رده‌بندی به کار خود در نیم فصل پایان بدهد.

هشت شکست در کارنامه نیم فصل اول صبای قم در لیگ برتر

تیم هندبال صبای قم در هفته پایانی از دور رفت فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور در دیداری حساس به مصاف صدرنشین سبزواری لیگ برتر هندبال رفت و در این دیدار آخرین باخت نیم فصل اول لیگ برتر را پذیرا شد.

بازیکنان صبای قم امسال لیگ برتر هندبال را با غلامعلی اکبرآبادی شروع کردند اما این مربی در پایان هفته سوم از مسئولیت خود کنار رفت و امیرحسین صفوی از مربیان بومی جایگزین وی شد اما این تغییر مانع نتایج ضعیف صبا در لیگ برتر نشد و بدین ترتیب نماینده قم همچنان در بین سه تیم انتهایی جدول رده‌بندی جای دارد.

در حالی که بازی‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور بعد از برگزاری دیدارهای هفته یازدهم نیم فصل نخست این روزها تعطیلی بین 2 نیم فصل را سپری می‌کند، صبای قم با توجه به باخت در جدال حساس و سرنوشت‌ساز مقابل تیم ثامن‌الحجج سبزوار با کسب رتبه نهمی به کار خود در این مرحله پایان داد.

جایگاه نهمی صبا بین 11 تیم حاضر در لیگ برتر هندبال کشور

این مسابقه در حالی به میزبانی تیم هندبال صبای قم برگزار شد که این تیم آخرین بازی داخل خانه خود در نیم فصل نخست لیگ برتر این فصل را برگزار کرد و شاگردان صفوی بعد از یک پیروزی، یک تساوی و هفت باخت در بازی‌های قبلی، این بار برابر ثامن‌الحجج سبزوار 29 بر 22 باختند تا بدین ترتیب هشتمین باخت این فصل در کارنامه آن‌ها به ثبت برسد.

صبای قم در نیم فصل نخست بازی‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور موفق به زدن 227 گل شده است در حالی که دروازه این تیم مقابل حریفان 265 بار باز شده است و این تیم با تفاضل گل منفی 38 و تنها سه امتیاز حاصل از یک پیروزی برابر نیروی زمینی و تساوی مقابل تیم مس پارس فلاورجان که هر دو در خانه حریفان به دست آمده است، بالاتر از تیم‌های نیروی زمینی تهران و کاسپین قزوین رتبه نهم جدول را در پایان نیم فصل لیگ برتر از آن خود کرد.