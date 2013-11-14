به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رفیعی در حاشیه مراسم عزاداری هیئت زنجیرزن روستای فخ که صبح پنجشنبه در بارگاه امامزاده احمد جوانمرد(ع) دیسفان حضور داشتند، اظهار کرد: این شعار درس صبر و بردباری، احیای امر به معروف و نهی از منکر و از همه مهمتر در هر شرایطی تن به ذلت در برابر دشمن ندادن است.

مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز گناباد بیان کرد: الآن کشور ما در تحریم اقتصادی قرار دارد، پیامش این است که اگر همه اقتصاد ما را هم دشمن بخواهد تحریم کند ما دست از ارزش‌های‌مان برنمی‌داریم.

رفیعی اظهار کرد: شور و اشتیاق مردم در برگزاری مراسم عزاداری و مبالغی که در این مدت به‌صورت خود جوش مردم هزینه می‌کنند، دیدنی است.

وی تصریح کرد: معلم ما حضرت حسین ابن علی(ع) است، سرمان به نیزه می‌رود؛ اما تن به ذلت نمی‌دهیم و دست از قرآن و خاندان عصمت و طهارت و ائمه اطهار(ع) نمی‌کشیم.