  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

حجت الاسلام رفیعی:

شعار "هیهات من‌الذله" بهترین درس امام حسین(ع) به امت پیامبرش(ص) است

شعار "هیهات من‌الذله" بهترین درس امام حسین(ع) به امت پیامبرش(ص) است

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز گناباد گفت: شعار "هیهات من‌الذله" بهترین درسی است که حضرت امام حسین ابن علی(ع) به امت پیامبرش(ص) داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رفیعی در حاشیه مراسم عزاداری هیئت زنجیرزن روستای فخ که صبح پنجشنبه در بارگاه امامزاده احمد جوانمرد(ع) دیسفان حضور داشتند، اظهار کرد: این شعار درس صبر و بردباری، احیای امر به معروف و نهی از منکر و از همه مهمتر در هر شرایطی تن به ذلت در برابر دشمن ندادن است.

مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز گناباد بیان کرد: الآن کشور ما در تحریم اقتصادی قرار دارد، پیامش این است که اگر همه اقتصاد ما را هم دشمن بخواهد تحریم کند ما دست از ارزش‌های‌مان برنمی‌داریم.

رفیعی اظهار کرد: شور و اشتیاق مردم در برگزاری مراسم عزاداری و مبالغی که در این مدت به‌صورت خود جوش مردم هزینه می‌کنند، دیدنی است.

وی تصریح کرد: معلم ما حضرت حسین ابن علی(ع) است، سرمان به نیزه می‌رود؛ اما تن به ذلت نمی‌دهیم و دست از قرآن و خاندان عصمت و طهارت و ائمه اطهار(ع) نمی‌کشیم.

 

کد مطلب 2175128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها