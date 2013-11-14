تشدید بارندگی در کشور از فردا

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیهای اعلام كرد: از اواخر وقت چهارشنبه بارش باران در استانهای غربی کشور قطع شده و از ظهر پنج شنبه به تدریج بارش در نواحی مرکزی نیز قطع خواهد شد و در بعد از ظهر پنج شنبه سامانه بارشی محدود به نیمه شرقی کشور خواهد شد.
همچنين فعالیت این سامانه بارشی در روز جمعه در جنوب شرق و شرق کشور ادامه خواهد داشت و بیشترین میزان بارش چهارشنبه در استانهای خوزستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، پنج شنبه در استانهای هرمزگان، شرق فارس، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان و جمعه در هرمزگان و سیستان و بلوچستان خواهد بود و از اواخر وقت جمعه مجددا بارش باران در سواحل غربی دریای خزر آغاز خواهد شد.
آسمان تهران نیز در روز عاشورا نیمه ابری، به تدریج ابری، گاهی با رگبار، رعدو برق و وزش باد همراه است.
طی روز چهارشنبه در برخی نقاط استانهای لرستان،خوزستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و از اواخر چهارشنبه و اوایل پنج شنبه در شمال بوشهر و غرب فارس بارش باران با رعدو برق از شدت بیشتری برخوردار میشود از این رو آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن دور از انتظار نیست.
طی روزهای پنج شنبه و جمعه در برخی از نقاط استانهای هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان بارش باران گاهی با رعدو برق و وزش باد از شدت بیشتری برخوردار است.
بر اساس همین گزارش، از عصر جمعه و طی روز شنبه بارش باران در استانهای اردبیل، گیلان و مازندارن تشدید میشود که در این مناطق نیز میتواند موجب آبگرفتگی معابر عمومی شود.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از عصر جمعه بارش باران در استانهای اردبیل، گیلان و مازندارن تشدید میشود.
به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیهای اعلام كرد: از اواخر وقت چهارشنبه بارش باران در استانهای غربی کشور قطع شده و از ظهر پنج شنبه به تدریج بارش در نواحی مرکزی نیز قطع خواهد شد و در بعد از ظهر پنج شنبه سامانه بارشی محدود به نیمه شرقی کشور خواهد شد.
نظر شما