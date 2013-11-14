حجت الاسلام رضا رضانیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیان ظواهر حادثه در جایگاه خود اثرگذار است و اگر سخنرانان محتوای واقعی حادثه عاشورا، صبر و استقامت سید الشهدا(ع) و معارف عاشورا را بیان کنند حقیقتا عقاید مردم تا یک سال تضمین میشود.
وی بیان داشت: اگر معارف و محتوای حادثه عاشورا، حالات و سکنات سید الشهدا(ع) بیان شود و انبساط خاطر و بهجت ایشان و اینکه در آن هوای گرم چگونه نماز گزاردند، یقینا مردم متحول و اعتقادات آنها بیشتر میشود.
این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: امام حسین(ع) اطرافیان خود را متحول کردند و آنها نیز این زمینه را داشتند و امام(ع) آنها را به کمال رساندند و این گونه بود که آنها ماندگار شدند و هر سال برایشان سالگرد میگیریم.
وی افزود: حادثه عاشورا به دلیل معارف بلند اعتقادی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش ماندگار شد و هر سال برای آن سالگرد میگیریم و آن را گرامی میداریم و این تفاوتها چیزی است که در حوادث دیگری رخ نداده است و تا این اندازه کسی واقعه دیگری را گرامی نمیداند.
حجت الاسلام رضا نیا با بیان اینکه اعتقادات انسان را اصلاح میکند، عنوان کرد: امام حسین(ع) در برابر خدا تسلیم بود و خداوند را ناظر در همه صحنهها و آن را آزمونی برای خود میدانست و برای هر سختی که برایش پیش آمد شکوه و گله نمیکرد و حتی از آنها استقبال نیز میکرد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ابراز کرد: امام حسین(ع) لحظه شهادت حضرت علی اصغر(ع) گفت که خدایا چون تو میبینی، این برای من آرام است و به دلیل قدر و تقدیر تو است.
وی با اشاره به مواجه شدن افراد با سختیها و ملامتها بیان کرد: امروزه عدهای هنگام روبه رو شدن با سختیها آن را تمبر بیگانه میدانند اما ما باید بدانیم در برابر آنها چگونه برخورد کنیم و آن را از طرف خدا دانسته و بگوییم خدایا چون تو میبینی و میدانی در چه وضعیتی هستم قبول میکنم.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه بیان کرد: خداوند ما را لایق این سختیها دانسته و آنها را از ناحیه خدا بدانیم تا آرام آرام در مسیر امام حسین (ع) قرار گرفته و نیازی نیست به دیگران تعریف کنیم و همین که در محضر خدا هستیم و خدا از حال ما خبر دارد کافی باشد و برای پروردگار تعریف کنیم.
حفظ سر انسان را بزرگ میکند
حجت الاسلام رضا نیا با بیان اینکه حفظ سر انسان را بزرگ میکند؛ افزود: در مواردی هنگام تعریف مشکلات به دیگران موجب افشای اسرار میشود و مومن باید حوصله و صبر داشته باشد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ابراز کرد: سختیها را به خداوند بگوییم و اینکه خدایا تو خود لیاقت سختیها را به من دادی و از تو میخواهم آرام آرام در مسیر اباعبد الله الحسین(ع) قرار بگیرم.
وی با بیان اینکه اگر خوبی کتمان شود خداوند آن را افشا میکند؛ یادآور شد: مومنانی که در صحنه عاشورا بودند و آن را بیان کردند و البته نه به عنوان گله بلکه مقتل خوانی بوده است و خداوند خوبیهای واقعه عاشورا را افشا کرده است.
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