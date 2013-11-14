عزاداری همراه با آگاهی به شناخت راه امام حسین(ع) و یاران ایشان منتهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رستمی صبح پنجشنبه در جوار بارگاه امامزادگان طرقبه به بیان معارف حسینی(ع) پرداخت.

مبلغ اعزامی از طرف اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: مردم کوفه قبل از ورود امام، اظهار پایبندی و وفادارای داشتند؛ اما با آمدن حضرت مسلم سفیر امام به شهر کوفه بیعت شکنی کردند و سرانجام حادثه عاشورا رقم خورد.

حجت الاسلام رستمی بیان کرد: اهمیت دادن حضرت به اقامه نماز به‌ویژه نماز جماعت با توجه به موقعیت بحرانی و مشکلات حین جنگ یکی از مهمترین درس‌های عاشورا است.

عزاداری، سینه‌زنی و نوحه‌خوانی با مداحی دفاعی ذاکر اهل‌بیت(ع) از دیگر برنامه‌های انجام شده در این مراسم پرفیض بود.