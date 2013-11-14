  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

حجت الاسلام رستمی:

عزاداری همراه با آگاهی به شناخت راه امام حسین(ع) و یاران ایشان منتهی می شود

عزاداری همراه با آگاهی به شناخت راه امام حسین(ع) و یاران ایشان منتهی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مبلغ اعزامی از طرف اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: عزاداری همراه با آگاهی و درک می‌تواند به شناخت راه امام حسین(ع) و یاران ایشان منتهی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رستمی صبح پنجشنبه در جوار بارگاه امامزادگان طرقبه به بیان معارف حسینی(ع) پرداخت.

مبلغ اعزامی از طرف اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی  افزود: مردم کوفه قبل از ورود امام، اظهار پایبندی و وفادارای داشتند؛ اما با آمدن حضرت مسلم سفیر امام به شهر کوفه بیعت شکنی کردند و سرانجام حادثه عاشورا رقم خورد.

حجت الاسلام رستمی بیان کرد: اهمیت دادن حضرت به اقامه نماز به‌ویژه نماز جماعت با توجه به موقعیت بحرانی و مشکلات حین جنگ یکی از مهمترین درس‌های عاشورا است.

عزاداری، سینه‌زنی و نوحه‌خوانی با مداحی دفاعی ذاکر اهل‌بیت(ع) از دیگر برنامه‌های انجام شده در این مراسم پرفیض بود.

 

کد مطلب 2175134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها