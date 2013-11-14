ابعاد وسیع حماسه عاشورا نیازمند بازخوانی است

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درس های بزرگی که نهضت عاشورا برای همگان دارد، اظهار داشت: تاثیرپذیری هر فرد از این نهضت در جنبه ها و عرصه های اخلاقی، فردی، اجتماعی و سیاسی می تواند با اتکا به اصل عاشورا به بهترین شکل ظهور و بروز پیدا کند.



ترکاشوند با بیان اینکه فرهنگ عاشورا را باید با ماهیت این نهضت بشناسیم، گفت: ماهیت عاشورایی در واقع هویت و رسالتی است که امام حسین (ع) با قیام خود در برابر دشمنانش برای زنده نگه داشتن اسلام نشان داد.



شهردار کرج با بیان اینکه امام حسین (ع) در دنیا به عنوان تجسم بخش حیات اسلامی شناخته شده است، تصریح کرد: سومین امام شیعیان از لحظه تولد تا شهادت با پایبندی بر قانون و برنامه گام برمی داشت و نهضتی عظیم را برای زنده نگه داشتن رسالت خود آغاز کرد.



وی گفت: قیام امام حسین(ع) برای این بود که جامعه تربیت دینی شده، دین در ابعاد مختلف جامعه حاکم و مردم با تربیت دینی بزرگ شوند.



ترکاشوند پیام قیام اباعبدالله(ع) را آزادگی، حرّیت، عزت نفس و کرامت انسانی دانست و افزود: پیام امام حسین(ع) این بود که هرگز زیر بار ذلت نروید و این سیره همه انبیاء و امامان ما بوده است.

بارزترین درس عاشورا معرفت و محبت است



وی با بیان اینکه درسهایی که ما از عاشورا می توانیم فرا بگیریم فراوان بوده که بارزترین آنها درس معرفت و محبت است، ادامه داد: مهم ترین درسی که از عاشورا می گیریم درس معرفت به خدای متعال، به قرآن، به دستورات دین، نسبت به پیامبر و ولایت است.



شهردار کرج با تاکید بر نقش حادثه عاشورا بر دوام دین اسلام اظهار داشت: نهضت عاشورا با نام امام حسین(ع) در سراسر جهان نمود یافته و فراموش شدنی نیست.



وی قیام عاشورا را پیامی برای تمامی اعصار دانست و گفت: افقی که سیدالشهدا(ع) و یاران با وفایش پیش روی ما ترسیم کردند نقشه راهی برای سعادت بشریت در تمام قرون و اعصار است و باید با درک صحیح این نهضت جاودان به سوی سعادت گام برداریم.



شهردار کرج با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و 72 تن از یاران با وفای ایشان ابعاد وسیع این حماسه جاودان را سرمشقی مهم دانست که نیازمند توجه و بازخوانی به لحظه در زندگی فردی و اجتماعی است.





