۲۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

مسائل منطقه ای و بین المللی محور گفتگوهای کامرون و سینگ

نخست وزیر انگلیس طی سفری یک روزه به هند با نخست وزیر این کشور دیدار و در مورد مسائل مهم منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس استاندارد، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس امروز پنج شنبه با "مانموهان سینگ" همتای هندی خود دیدار کرد. به گزارش رسانه ها مقام های دو کشور در این دیدار در مورد مناسبات دو جانبه و نیز مسائل منطقه ای و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کامرون قرار است امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات ایالت بنگال غربی به کلکته برود. بازدید از چند نهاد و رسانه هندی از جمله برنامه های نخست وزیر انگلیس در این سفر است.

کامرون پس از این دیدارها هند را برای شرکت در نشست کشورهای مشترک المنافع در پایتخت سریلانکا، ترک می کند. این نشست در حالی طی روزهای 15 و 16 نوامبر (24 و 25 آبان) در کلمبو برگزار می شود که نخست وزیر هند اعلام کرده در اعتراض به نقض حقوق اقلیت تامیل توسط دولت سریلانکا از حضور در این نشست خودداری می کند. 

