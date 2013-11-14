کرمانشاه ماتمکده شهدای کربلا شد/ "حسین گیان حال زینب زاره بی تو"

به گزارش خبرنگار مهر، فضای شهر کرمانشاه در روز دهم محرم و نزدیک به ظهر عاشورا سراسر ماتمکده حسین(ع) شده است و پیر و جوان و زن و مرد کفن پوش با پای برهنه در عزای شهدای کربلا و اهل بیت پیامبر (ع) بر سر و سینه می زنند.

بر اساس این گزارش، پس از روز تاسوعای حسینی که عزاداران سیاه پوش به خیابان آمده بودند بنا به رسم دیرینه اهالی کرمانشاه دسته های کفن پوش زنجیر زنی و سینه زنی از کوچه ها و خیابان های کوچک و بزرگ اقامه عزا می کنند.

نوحه های عجین با گوشت و خون مردم که با زبان کردی کرمانشاهی هر ساله در فضا طنین انداز می شد امسال نیز با حزن خاصی با اشک و آه عزاداران حسینی تلفیق شد. نوای "حسین گیان حال زینب زاره بی تو، اسیر دشمن قدار بی تو" و "برای علمدارم، ارای فدا حاتم" بیش از سایر نوحه از دستجات عزا به گوش می رسید.

علاوه بر سرازسر شدن خیل جمعیت عزاداران از خیابان ها در قالب هیئات مستق عزاداری، اجتماع بزرگ سینه زنان حسینی در مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برپا بود که با نوحه خوانی مداحان اهل بیت(ع) مستمعین بر سر و سینه می زدند.

بسیاری از هیئت های عزاداری نیز به سمت مزار شهدای شهر کرمانشاه حرکت کرده اند تا نماز ظهر عاشورا را آنجا اقامه کنند.

علاوه بر این فضایی که در خیابان های اصلی شهر حاکم است در همه تکایا و مساجد سراسر کرمانشاه نیز عزاداری سرور سالار شهیدان برپاست و کم کم عزاداران خود را برای اقامه نماز ظهر عاشورا آماده می کنند.