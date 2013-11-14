۲۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۲۵

مجوز فعالیت هزار هیئت مذهبی در کرج تصویب شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج از صدور مجوز جدید فعالیت هزار هیئت مذهبی در اداره شمال کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام معینی گفت: مجوز جدید فعالیت هزار هیئت مذهبی در اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج صادر شد.

وی افزود: به منظور فعالیت های فرهنگی و همچنین برپایی مراسم عزاداری حضرت اباعبد الله الحسین علیه السلام برای سازماندهی و هدایت و نظارت بر هیئات مذهبی اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج این مجوزها برای مسئولان هیئات و حسینیه ها صادر شد.

