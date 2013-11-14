پیشرفت های ارتش در مقابله با تروریست ها/دولت همواره پایبند به راهکار سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه شب گذشته در گفتگو با تلویزیون عربی سوریه اظهار داشت: ارتش سوریه پیشرفت های قابل توجهی در مقابله با تروریسم در این کشور حاصل کرده است.

الزعبی در ادامه گفت: مقابله تنها گزینه فرا روی ارتش سوریه در برخورد با تروریست های جنایتکار است که از طریق مرزهای سوریه وارد کشور شده اند و نتایج و دستاوردهای این مقابله اکنون برای همه آشکار است و ارتش سوریه پیروزی های بسیاری در این زمینه کسب کرده است.

وی با بیان اینکه حمایت کشورهایی همچون عربستان سعودی، قطر و ترکیه از گروه های تروریستی در سوریه قطع نشده است و ادامه این حمایت ها نه تنها برای سوریه بلکه برای تمامی کشورها دارای پیامدهای خطرناکی است و امنیت منطقه ای را تهدید می کند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: دولت سوریه همواره روند سیاسی برای حل بحران این کشور که در گفتگوی ملی متبلور است را پذیرفته است و موافقت خود را با شرکت در نشست ژنو بدون پیش شرط اعلام کرده است.