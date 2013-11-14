۲۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

عمران الزعبی:

پیشرفت های ارتش در مقابله با تروریست ها/دولت همواره پایبند به راهکار سیاسی است

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اعلام اینکه ارتش این کشور در مقابله با تروریست ها پیشرفت های قابل ملاحظه ای به دست آورده است بر پایبندی دولت سوریه به راهکار سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه شب گذشته در گفتگو با تلویزیون عربی سوریه اظهار داشت: ارتش سوریه پیشرفت های قابل توجهی در مقابله با تروریسم در این کشور حاصل کرده است.

الزعبی در ادامه گفت: مقابله تنها گزینه فرا روی ارتش سوریه در برخورد با تروریست های جنایتکار است که از طریق مرزهای سوریه وارد کشور شده اند و نتایج و دستاوردهای این مقابله اکنون برای همه آشکار است و ارتش سوریه پیروزی های بسیاری در این زمینه کسب کرده است.

وی با بیان اینکه حمایت کشورهایی همچون عربستان سعودی، قطر و ترکیه از گروه های تروریستی در سوریه قطع نشده است و ادامه این حمایت ها نه تنها برای سوریه بلکه برای تمامی کشورها دارای پیامدهای خطرناکی است و امنیت منطقه ای را تهدید می کند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: دولت سوریه همواره روند سیاسی برای حل بحران این کشور که در گفتگوی ملی متبلور است را پذیرفته است و موافقت خود را با شرکت در نشست ژنو بدون پیش شرط اعلام کرده است.

 

 

 

