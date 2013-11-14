خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: از میان رویدادهای ادبی هفته گذشته در ایران، نامه رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به وزیر آموزش و پرورش برای احیاء زنگ انشاء در مداس از رویدادهای قابل اعتنا و مهمترین خبر در روزهای ابتدایی هفته گذشته به شمار می‌‌رود.

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این نامه‌ خطاب به علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به صحبت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی رئیس جمهور در آئین بازگشایی مدارس در روز نخست سال تحصیلی جدید، به اهمیت درس انشاء در افزایش توان یادگیری دانش‌آموزان پرداخت و خواستار احیاء زنگ انشاء در مدارس كل كشور شد.

در بخشی از این نامه آمده است: گزارش «بررسی و آسیب شناسی درس انشا در مدارس» در یکی از جلسات شورای فرهنگستان و با حضور رئیس و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرائت و موضوع به بحث گذارده شد و تمام اعضای فرهنگستان بر لزوم بازگرداندن ساعت انشا در مدارس تأکید کردند.

اکنون و با توجه به تأکید رئیس محترم جمهور و ضعف شدید دانش آموزان در حوزه‌های یاد شده و گزارش‌های پیوست دستور فرمایید دروس زبان و ادبیات فارسی به گونه‌ای طراحی شود که این ساعت‌ها به نظام آموزشی بازگردد. فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز آمادگی کامل دارد تمام توان علمی خود را برای کمک به تهیه برنامه یا محتوای آموزشی در اختیار آن وزارتخانه قرار دهد.

270 شرکت مشتاق حضور در نمایشگاه بین‌المللی چاپ

رئیس شرکت نمایشگاهی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران نیز در هفته گذشته از ثبت نام حدود 270 شرکت داخلی و خارجی تا این لحظه برای مشارکت در بیستمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی خبر داد که از 28 آذرماه تا یکم دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

بنابر اظهارات جلیل غفاری حدود 260 شرکت در سالن‌ها و غرفه‌هایی که رزرو شده و وسعت آنها از 12 متر تا 200 متر در نوسان است، مستقر خواهند شد.

وی پیش‌بینی کرد: همه 14 هزار مترمربع از فضای تدارک دیده شده در بخش داخلی بیستمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تا 15 روز آینده به فروش برسد و درباره روند ثبت نام‌ها در بخش خارجی این نمایشگاه هم یادآور شد: امسال ترکیه به صورت کشوری در نمایشگاه حضور پیدا خواهد کرد. علاوه بر این شرکت‌هایی از چین هم برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس هیئت مدیره شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران مجری نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته‌بندی تهران همچنین گفت: در مجموع تاکنون بیش از 1000 مترمربع در بخش ارزی، فضای نمایشگاهی فروخته شده است.

آمازون ملی در انتظار ناشران

اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز هفته گذشته در نشستی خبری اظهار داشت: حاضریم با پرداخت 20 تا حداکثر 40 درصد از قیمت پشت جلد کتابهای ناشران به آنها، نسخه الکترونیک آن را در وب سایت کتابخانه ملی و در کتابخانه دیجیتال ملی قرار دهیم.

صلاحی همچنین از افتتاح پایلوت طرح موسوم به آمازون ملی (فروش کتاب‌های ناشران ایرانی در یک وبگاه واحد و تحت مدیریت کتابخانه ملی ایران) همزمان با هفته کتاب خبر داد.

تاسیس شورای سیاستگذاری حکمت و اندیشه در شعر کودک و نوجوان

بابک نیک‌طلب، هفته گذشته و در گفتگو با خبرنگار مهر از شکل‌گیری شورای سیاستگذاری حکمت و اندیشه در شعر کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و افزود: این شورا به تازگی راه‌اندازی شده و کسانی چون سیدصادق رضایی، مدیر عامل کانون و محمود پوروهاب، شاعر اعضای اصلی آن را تشکیل می‌دهند.

این شاعر کودک و نوجوان به هدف از شکل‌گیری این شورا اشاره و بیان کرد: رهبر انقلاب، دیداری با شاعران داشته و بر حضور حکمت ایرانی ـ اسلامی در شعر کودک و نوجوان تاکید کرده‌ بودند؛ از آنجا که کانون، متولی شعر کودک و نوجوان در این سرزمین است، شورایی با عنوان «شورای سیاستگذاری حکمت و اندیشه در شعر کودک و نوجوان» تشکیل داد تا به این موضوع بپردازد.

یونسکو و اصلاح نگاه به وضعیت نشر ایران

دبیر بیست و یکمین دوره هفته کتاب در هفته گذشته و در نشست خبری خود با رسانه‌ها بیر هفته کتاب در پاسخ به سوالی در این زمنیه که هدف از ارایه گزارش هفته کتاب امسال را به دبیر کل یونسکو چیست،گفت: ما در سال‌های گذشته کمیسیون ملی یونسکو را به عنوان عضو ستاد به هفته کتاب دعوت میکردیم، در حال حاضر با ارتباطی که برقرار شده است و موضوع ورود کتاب‌های خارجی به کشور و همکاری ناشران ایرانی با ناشران خارجی، موضوع تدوین گزارشی برای کمیسیون ملی یونسکو را در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: برخی آمارهایی که درباره وضعیت نشر ایران، مسایل پیرامون اقتصاد نشر در کشور و وضعیت بررسی و انتشار کتاب و نیز کم و کیف عناوین کتاب‌های منتشر شده، در سایت یونسکو منتشر میشود، چندان به روز نیست و به همین خاطر ما تلاش کردیم با استناد به آمار خانه کتاب که تنها نهاد مستقل و معتبر برای ارایه اطلاعات پیرامون وضعیت کتاب در ایران است، گزارشی را تهیه و جهت ملاحظه مسئولان اصلی یونسکو به مقر آن در پاریس ارسال کنیم.

اللهیاری با بیان اینکه مشابه بسیاری از فعالیت‌هایی که در کشورهای پیشرفته حوزه نشر از جمله ایالات متحده در رابطه با کتاب انجام می‌شود، در ایران هم انجام می‌شود، تاکید کرد: فکر می‌کنم اگر آمار مربوط به حوزه کتاب در ایران و نیز اقتصاد نشر به طور دقیق و با نگاهی مثبت در اختیار یونسکو قرار گیرد، آماری هم در این خصوص در سایت یونسکو وجود دارد اصلاح خواهد شد.