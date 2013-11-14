نماز ظهر عاشورا در لرستان برگزار شد/ اقامه باشکوه نماز در مصلای الغدیر

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مراسم عزادارای روز عاشورا اقشار مختلف مردم اعم از مرد و زن و پیر و جوان در جای جای شهر صفوف نماز ظهر را تشکیل دادند تا به رسم حسین(ع) و آل حسین(ع) نماز ظهر عاشورا را به جماعت اقامه کنند.

نماز باشکوه ظهر عاشورای امسال نیز به مانند هر سال در مصلای الغدیر شهر خرم آباد به امامت نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با حضور پرشور عزاداران حسینی برگزار شد.

در فاصله میان اقامه دو نماز ظهر و عصر مراسم عزاداری و روضه خوانی نیز در محل مصلای الغدیر خرم آباد با حضور مداحان اهل بیت برگزار شد.

این در حالیست که علاوه بر مصلای الغدیر خرم آباد در برخی از مناطق شهر عزاداران حسینی در مساجد و جلوی تکیه ها صفوف نماز ظهر عاشورا را تشکیل دادند.

همچنین نماز ظهر عاشورا در مصلاهای نماز جمعه دیگر شهرستانهای لرستان، مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و مناطق مختلف استان با حضور باشکوه نمازگزاران و عزاداران حسینی برگزار شد.

