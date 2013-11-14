نظارت 15 اکیپ ثابت و سیار بر ذبح بهداشتی دام در البرز

فرهاد خامنه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به افزایش میزان ذبح دام برای مصارف در هیئات و اماکن مذهبی 15 اکیپ سیار و ثابت برای نظارت بر ذبح بهداشتی دام در استان البرز پیش بینی شد.

وی افزود: این اکیپ ها برای ایام محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در نظر گرفته شد.

خامنه یادآور شد: اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره كل دامپزشكی استان البرز با راه اندازی هفت اكيپ ثابت و هشت اكيپ سيار در ايام تاسوعا و عاشورای حسينی و مراسم ويژه اين ايام نظارتهای لازم را اعمال کرد.

وی افزود: در این اکیپ ها چند پزشک و کارشناس بهداشت و یک روحانی ناظر بر مسائل شرعی است که بر روند ذبح دام نظارت می کنند.

به گفته خامنه در این اکیپ ها بازرسی و نظارت بهداشتی قبل از کشتار، حین کشتار و بعد از کشتار انجام می گیرد تا شهروندان در این زمینه دچار مشکل نشوند.

وی یادآور شد: فعالیت این اکیپها در سایر روزهای عزاداری ادامه دارد.