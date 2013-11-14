حجت‌الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برگزاری مراسم سوگواری برای شهدای کربلا امری ضروری و لازم است، اظهار داشت: خوشبختانه شیعیان جهان به ویژه مردم ولایی ایران هر ساله این مراسم را با شکوه خاص و فراوانی اجرا می‌کنند. اما باید توجه داشته باشیم که آئین‌های سوگواری و عزاداری محرم باید با هدف صورت گیرد و صرف زنجیرزنی و سینه‌زنی، حرکت دسته‌های عزاداری و اشک ریختن برای مظلومیت امام (ع) و یاران وفادار وی در اولویت اصلی نیست.

وی گفت: هدف نهایی رساندن پیام عاشورا است و باید توجه داشته باشیم که مراسم سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان باید با تحقق این هدف مهم همراه باشد؛ نباید تنها به سوگواری پرداخت بلکه مراسم سوگواری و عزاداری محرم باید در نهایت به شناخت بیشتر عزاداران حسینی (ع) از فرهنگ عاشورایی منجر شود.

حجت الاسلام صالحی افزود: همانطور که امام خمینی (ره) تاکید فرمودند، محرم و صفر و در حقیقت فرهنگ عاشورایی اسلام را زنده نگه‌داشته است لذا باید مراسم عزاداری حسینی منجر به ترویج فرهنگ غنی عاشورا و شناخت بیشتر ملت‌ها به ویژه نسل جوان از فرهنگ عاشورایی شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به مانع تراشی دشمنان برای ترویج فرهنگ عاشورایی گفت: متاسفانه دشمنان و بدخواهان طی قرن‌های متمادی تلاش کردند تا پیام مظلومیت امام حسین (ع) و فرهنگ عاشور به جوانان منتقل نشود و توطئه‌های مختلفی به کار بستند.

ترویج خرافات در مراسم عزاداری از توطئه های دشمن است



حجت الاسلام صالحی یکی از این توطئه‌ها را ترویج خرافات در مراسم عزاداری حسینی (ع) برشمرد و گفت: امروز علمای دینی و مبلغان مذهبی تلاش بسیاری برای مبارزه با این خرافات می کنند.



وی اظهار داشت: مدیران هیئت‌های مذهبی و حسینه‌های استان البرز باید با بهره‌مندی از دیدگاه‌های علمای دینی از ترویج خرافات جلوگیری کرده و در این حوزه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

علمای دینی در خطبه های مذهبی مسائل دینی و روز جامعه را به اطلاع مردم برسانند



وی اقدامات انجام گرفته در مساجد و امامزاده‌ها و اماکن متبرکه استان البرز در سال‌های اخیر را خوب توصیف کرد و ادامه داد: در این راستا علمای دینی و مبلغان مذهبی با اعزام به این اماکن بر نحوه عزاداری‌ها نظارت داشته و با خطابه‌های مذهبی و دینی بسیاری از مسائل را به اطلاع مردم می‌رسانند.



حجت الاسلام صالحی تاکید کرد: باید همین شیوه را هم در حسینه‌ها و تکایا و هیئت‌های مذهبی با جدیت پیگیری کرده و برای افزایش آگاهی و بصیرت جوانان تلاش کنیم.