بسترهای لازم برای اجرای عزاداری سنتی در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان قدس همگام با همه مسلمانان جهان برای عزاداری سید و سالار شهیدان بر سینه و سرزنان به خیابان ها آمدند تا یاد و خاطره حادثه عظیم عاشورا را زنده نگه دارند.

عاشقان اباعبدالله حسین(ع) در شهرستان قدس غرق در ماتم با حضور در هئیات مذهبی و دسته جات در خیابان های این شهرستان بر سینه و سینه زنان بر مصیبت عظیم عاشورا اشک ریختند.



امام جمعه شهرستان قدس در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرچه عزاداری حسینی ساده تر و سنتی باشد جاذبه های بیشتری دارد و در حال حاضر نیز در برخی از شهرها این شیوه انجام می شود.



حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی افزود: با فرهنگ سازی باید بسترهای لازم را برای اجرای عزاداری سنتی در جامعه فراهم کرد تا عزاداران بهره های بیشتری از این آیین معنوی و مذهبی ببرند، باید با بدعت ها و خرافات در عزاداری به شدت مقابله کرد تا زمینه رسیدن به کمال و سعادت مردم فراهم شود.



پس از این که نوای اذان در شهرستان قدس طنین انداز شد همه هیئات به اقامه نماز ظهر عاشورا در پنج نقطه شهر پرداختند.