نماز ظهر عاشورا در شهرستانهای استان تهران اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماز چنان که ستون دین است‌، یکی از ارکان و مؤلفه‌های نهضت حسینی نیز هست و نماز ظهر عاشورا روایتی است از جنس آسمان که هر صاحب دلی را متحیر می‌کند و به تحقیق‌، در مقام عمل بالاترین تأکید و سفارش بر اهمیت جایگاه فریضه نماز است.



همزمان با ظهر عاشورای حسینی و به تبعیت از نماز ظهر اباعبدالله الحسین(ع) در صحرای کربلا، مردم شهرستانهای استان تهران نماز ظهر عاشورا را به جماعت اقامه کردند.



مردم شهرستانهای استان تهران که از آغازین ساعات صبح امروز با حضور در خیابانها به سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند، با شنیدن اذان از گلدسته های مساجد به نماز ایستادند.



هیئت‌های عزاداری حسینی شهرستانهای استان تهران پس از عزاداری روز عاشورا به یاد آخرین نماز سید‌الشهدا (ع)، نماز ظهر عاشورا را در مصلای شهرستانها و چند نقطه دیگر برگزار کردند.



شیعیان اباعبدالله الحسین(ع) با اقامه نماز ظهر عاشورا این پیام را به جهان مخابره کردند که ارزشهای عاشورا را شناخته و از آن پاسداری می کنند.



حضور عزاداران در نمازظهر عاشورای امسال نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشت، به طوری که اماکن تهیه شده اقامه نماز برای حضور نمازگزاران کافی نبود.



انحراف از راه پیامبر (ص) و غفلت از آخرت و دنیاپرستی در دوران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، عوامل رویارویی کفار و منافقین با آن حضرت است؛ به گونه ‏ای که خود حضرت در روز عاشورا بی‏ اثر بودن سخنانش را برابر دشمنان، به دلیل حرام‏خواری آنان دانست.



امام حسین (ع) با اقامه نماز ظهر عاشورا، صداقت‌، خلوص‌، ایمان و اصالت خویش را به ‌عنوان رهبری الهی به اثبات رسانید و نماز ظهر عاشورا تفاوت بزرگ نهضت عاشورا به عنوان یک نهضت الهی با سایر نهضت ها است‌.