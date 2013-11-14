تاریخ جدید برگزاری نشست ژنو 2/ شعبان و مقداد به مسکو می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک روزنامه چاپ سوریه دوازدهم دسامبر را به عنوان تاریخ جدید برگزاری نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 دانست. روزنامه الوطن امروز پنج شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک در فرانسه نوشت وزیر خارجه آمریکا به همتای فرانسوی خود گفته است "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل این تاریخ را در اواخر ماه جاری میلادی اعلام خواهد کرد.

منابع روسی و سوریه همچنین اعلام کرده اند "بثینه شعبان" مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهوری سوریه و "فیصل مقداد" معاون وزیر خارجه این کشور طی روزهای آینده برای رایزنی درباره چگونگی برگزاری نشست ژنو 2 به مسکو سفر می کنند.

گفتنی است ائتلاف گروه های مخالف سوری اعلام کرده با مشارکت در نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه موافق است. مخالفان سوری برای حضور خود در این نشست شروطی تعیین کرده اند که عدم مشارکت بشار اسد در آینده سوریه از جمله این شروط به شمار می رود.