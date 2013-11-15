طرح مسئله بومی و غیربومی بازیکنان در تیم نفت و گاز گچساران در جهت تخریب تیم است

علی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: صحبت‌های جهت‌دار در خصوص استفاده از بازیکنان غیربومی در تیم نفت و گاز گچساران فقط برای تخریب و ازبین بردن تمرکز تیم است.

کرمی تصریح کرد: تیم فوتبال نفت گچساران باتوجه به اینکه اولین حضور خود در لیگ یک فوتبال کشور را تجربه می‌کند نیازمند حضور بازیکنان با تجربه بومی و غیربومی است.

وی بیان داشت: جذب بازیکن غیربومی با سابقه بالا در لیگ یک فوتبال کشور تاثیری بسیاری در کسب نتایج تا این هفته از بازیهای لیگ داشته است.

این بازیکن خط دفاعی تیم فوتبال نفت گچساران همچنین تفکرات سرمربی در انتخاب بازیکنان تیم را بسیار عادلانه عنوان کرد و افزود: هربازیکنی که از لحاظ فنی و فیزیکی در تمرینات خوب ظاهرشود در ترکیب اصلی تیم قرارمی گیرد.

کرمی افزود: درصورتی که تیم نفت گچساران نیز همانند بسیاری از تیم‌های دولتی با بودجه خوبی بسته شده بود شرایط برای تیم وبازیکنان مطلوب تر می شد.

وی با انتقاد از برخی رسانه ها که بحث بی کیفیت بودن بازیکنان غیربومی را مطرح می کنند، تصریح کرد: اگر این بازیکنان غیربومی بی کیفیت هستند تیم نفت گچساران نباید در رده دوم جدول گروه قرار می‌گرفت.

کرمی مهمترین دلیل قرارگرفتن خود به عنوان بازیکن ثابت بومی علاوه بر فرشید علیزاده را تمرینات منظم و آمادگی برای حضور در مسابقات عنوان کرد.

وی تاکید کرد: هیچ‌گونه تفاوتی در تمرینات تیم برای بازیکنان بومی وغیربومی وجود ندارد و هر بازیکنی که از نظر سرمربی تایید شود در ترکیب اصلی قرار خواهدگرفت.

بازیکن تیم فوتبال نفت و گاز گچساران بیان داشت: این تیم برای ماندن در لیگ یک و همچنین معرفی استعدادهای بومی به فوتبال حرفه ای کشور بسته شده است.

کرمی افزود: انتظارات هواداران از این تیم باید منطقی و قابل دسترس باشد و تلاش برای بزرگنمایی کاذب از تیم نفت گچساران تاثیر منفی در پیشرفت تیم خواهد داشت.

وی گفت: مسئولان و اعضای تیم فوتبال نفت تمام تلاش خود را برای صعود به لیگ برتر انجام می‌دهند اما انتظار صعود تنها به تلاش بازیکنان وابسته نیست ونیاز به فراهم بودن همه زیرساخت های ورزش گچساران برای حضوردرلیگ برتر است.

کرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین بازیکنان بومی و غیربومی این تیم صمیمیت وجو د ندارد، تصریح کرد: بی شک با حضور سرمربی پیشکسوتی همانند محمدحسین ضیایی که اخلاق را مهمترین اصل در ورزش می‌داند، هرگز چنین چیزی در تیم نخواهد داشت.

فوتبال گچساران حرفه‌ای نیست

کرمی با بیان اینکه فوتبال گچساران پس از یک دوره اوج که سال‌ها پیش درآن قرار داشت امروز شاهد یک چهره فوتبالی شده است، افزود: این مهم حاصل تلاش مسئولان ورزش و هیئت مدیره باشگاه نفت وگاز گچساران بوده است.

وی افزود: فوتبال گچساران از قالب حرفه‌ای در زیرساخت‌ها، رفتار حرفه‌ای مسئولان، بازیکنان و حتی اصحاب رسانه فاصله بسیاری گرفته است.

کرمی اخلاق پهلوانی را در کنار ورزش قهرمانی مهمترین اصل برای پیشرفت ورزش در گچساران عنوان کرد و افزود: برای حرفه‌ای شدن ورزش و حضوردر میادین بزرگتر و معتبر ورزش، مهمترین شرط باور قهرمانی و حرفه ای شدن است.

وی افزود: حضور تنها یک باشگاه فوتبال فعال در گچساران بزرگترین معضل ورزش فوتبال در گچساران است.

این بازیکن گچسارانی تیم فوتبال نفت محرومیت تیم این تیم از داشتن تماشاگر را یکی از مصادیق حرفه‌ای نشدن عنوان کرد و افزود: درشرایطی که تیم فوتبال نفت جایگاه خوبی در جدول لیگ کسب کرده سایر باشگاه های نام آشنا و قدیمی کشور توجه بیشتری به بازی‌ها و رفتار هواداران این تیم دارند.

کرمی اظهارداشت: هرچند رای کمیته انضباطی ناعادلانه و دور از انصاف بوده اما زنگ خطری است برای هواداران باغیرت اما غیرحرفه ای گچساران که بدانند توجه فدراسیون فوتبال به تیم های جویای نامی همانند نفت گچساران است.

وی اظهارامیدواری کرد: هواداران این تیم در بازیهای آینده تیم نفت ارزش امتیاز میزبانی را بیش از پیش بدانند واز پرداختن به مسائلی که تیم را به حاشیه می برد، پرهیز کنند.