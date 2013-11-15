به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع صدها هزار نفری عزاداران حسینی در قالب اجتماع باشکوه زینبیه اعظم زنجان با مداحی شاعران شهیر و بزرگ شهر زنجان آغاز شد و عزادارن زینبیه اعظم زنجان با شکوه و جلوه های خاص از عشق و اردات به اباعبدالله حسین(ع)به را افتادند.

امروز عاشورا به پایان می رسد و در افق خون آلود و حزن انگیزش کاروان اهل بیت در غم شهدای کربلا اندونگاه و حزت انگیز ولی مقتدر و باوقار پا در مسیری می گذارند که امتداش اقتدار و عزت برای اهل بیت(ع) و پشیمانی و شکست برای یزید و امویان است.

امروز حضرت زینب(س) با غم و اندوه، گام در مسیری با عظمت گذاشته که اقتدار و عزت اهل بیت(ع) را در جامعه تبین می کند، اقتدار و بیان وقایعی که پایه های حکومت امویان را را لزاند و شکست و پوشالی بودن حکومت یزیدیان را در تاریخ ثابت کرد.

عزاداران پایتخت شور و شعور حسینی امروز آمده‌اند درس زینب بودن، درس ایستادگی، مقاومت، رشادت، حق گویی و پاسداری از حریم اسلام پس بدهند امروز هزاران زنجانی در میعادی دوباره آمده اند تا بگویند زینب جان اگر امروز عباس نیست، حسین و علی اکبری نیست، مسلمانان و شیعیانی هستند که تا آخرین قطره خونشان پاسدار رسالت تو باشند.

اجتماع عظیم زینبیه زنجان نیز در همدردی با کاروان اسیران صحرای کربلا امروز را به عزاداری می‌پردازند تا وفاداری خود را به راه سرخ شهادت اعلام کنند.

شور و شعوری که این بار، هم به عشق سالار شهیدان و هم به دلدادگی پیام‌رسان عاشورا شکل گرفت و مردم زنجان امروز نیز همچون سال‌های گذشته در ۱۱ محرم، تاریخ را دوباره ورق خواهند زد تا در قالب دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان بخش دیگری از واقعه عاشورا را در اذهان مردم تداعی کنند.



مسجد زینبیه اعظم زنجان که یکی از مهم‌ترین اماکن مذهبی این شهر محسوب می‌شود، همه ساله در ایام محرم پذیرای خیل عاشقان اباعبدالله‌الحسین(ع) از سراسر کشور و حتی خارج از کشور است.

عزاداران حسینی در ۱۱ محرم با شرکت گسترده در دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان، وحدت و یکپارچگی شیعیان و عاشقان خط سرخ امام حسین(ع) را به تصویر کشیده و جلوه‌ای از عشق و دلدادگی خود را به سرور و سالار شهیدان به نمایش می‌گذارند.



در ۱۱ محرم، شهر زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی جلوه معنوی خاصی به خود می‌گیرد و عاشقان امام حسین(ع) خود را آماده برای حضور در این اجتماع عظیم و حماسی می‌کنند تا ندای "یا حسین" و "یا زینب" سر دهند و به یاد شهدای دشت کربلا ناله کرده و اشک ماتم بریزند.

مسئول اجرایی زینبیه اعظم زنجان از برگزاری مراسم اجتماع زینبیه اعظم زنجان با حضور هزار و 200 خادم خبرداد و گفت: این مسجد در راستای ارائه خدمات به زائران خادمان در گروه های جمع آوری نذورات، احشام و انتظامات، خادمان خود را بسیج کرده است.

فرید احدیان افزود: زینبیه دومین مسجد بزرگ استان زنجان به شمار می آید و برنامه های این مسجد به صورت جهانی پخش می شود در این راستا برنامه های متنوعی در این مسجد برگزار می شود.



وی تصریح کرد: زینبیه اعظم زنجان یکی از اماکن مذهبی این شهر است و جهان عزاداری عاشقان این مسجد را از شبکه های جهانی تماشا می کنند.



مسئول اجرایی زیبنیه اعظم زنجان تصریح کرد: خادمان این مسجد درگروه های مختلف اعم از نیروهای انتظامی، امنیتی تلاش لازم را برقراری نظام و امنیت این مراسم را بر عهده دارند.

اجتماع حماسی ۱۱ محرم مردم زنجان با یادآوری صبوری و از خودگذشتگی زینب کبری (س) و حضور عزاداران و سوگواران حسینی برگزار می‌شود و خیل عظیم عزاداران که خود را از جای جای ایران برای شرکت در دسته عظیم زینبیه به شهر زنجان رساندند نیز در این مراسم شرکت می کنند.

شهر زنجان به خاطر برگزاری دو اجتماع بزرگ در راستای عزاداری ماه محرم به پایتخت حسینی معروف شده و همه ساله صدها هزار نفر در اجتماع باشکوه حسینی در هشتم محرم و زینبیه در ۱۱ محرم اجتماع بزرگ عاشقان اباعبد‌الله را به نمایش می‌گذارند.



شهر زنجان از جمله شهرهایی است که مردم آن به اباعبد‌الله ‌الحسین (ع) عشق و ارادت خاصی دارند و همه ساله در ماه محرم به ویژه در ایام عزاداری اباعبد‌الله آن را به نمایش می‌گذارند.

همه ساله در ۱۱ محرم ده‌ ها هزار عاشق و دلداده اباعبد‌الله از نقاط مختلف استان و دیگر نقاط کشور و حتی بسیاری از کشورهای جهان برای حضور در مراسم عزاداری این مسجد در شهر زنجان گردهم می‌آیند تا عشق و ارادت خود را به اهل بیت (ع) به نمایش بگذارند.

نگاهی کوتاه به تاریخچه مسجد زینبیه اعظم زنجان



مسجد زینبیه اعظم زنجان محل تجمع عاشقان خاندان عصمت و طهارت و مشتاقان حقیقت است، آنانی که همه ساله روز یازدهم محرم در قالب دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان، زیر بیرق‌های رنگی این مسجد گردهم می‌آیند تا بر مصیبت زینب کبری(س)، دخت علی مرتضی بگریند و پیام قیام کربلا را که نسل به نسل و سینه به سینه نقل شده را بر خیابانهای این شهر فریاد کنند.

در روزگار گذشته باغچه‌ای درون کهن دژ زنجان قرار داشت که صاحب باغچه هر روز از گوشه‌ای از باغچه که در آن گلهای محمدی روئیده بود صدای ناله و “یا زینب ” می‌شنید.

گاهی گویی چراغی زیر گل‌ها روشن می‌شد. بدین ترتیب صاحب باغچه تصمیم می‌گیرد آن قسمت را به تکیه‌ای تبدیل کرده و نام آن را زینبیه بگذارد از این رو محلی که باغچه در آن قرار داشت از آن زمان تاکنون به محله زینبیه معروف می‌شود.



رئیس هیئت امنای مسجد زینبیه با اشاره به اینکه این اتفاق بین سال‌های ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۲ هجری قمری رخ داده است، افزود: تا زمانی که صاحب باغ زنده بود هر ساله در ایام محرم و صفر به مدت دو ماه محل مذکور را سیاه‌ پوش و مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان در آن محل برگزار می‌شد و صاحب باغ در زمان حیات خود وصیت می‌کند پس از وفاتش، مراسم عزاداری را همه ساله برگزار و هزینه آن را از عایدی باغ تامین کنند.



سجاد احمدپور بیان داشت: این محل سه بار تجدید بنا شده که بار اول به سال ۱۰۹۲ هجری قمری با تیر چوبی احداث می‌شود.

بار دوم بانویی به نام زینب خانم هزینه تبدیل آن را به مسجد متقبل می‌شود که به سال ۱۲۹۲ صورت می‌گیرد و بار سوم نیز در سال ۱۳۹۵ هجری قمری مطابق با سال ۱۳۵۴ شمسی به همت مردم زنجان و عاشقان اهل بیت (ع) این مسجد تجدید بنا شده و در چند سال اخیر نیز برای رفع کمبود فضا چهار باب از ساختمان های همجوار مسجد خریداری و در توسعه مسجد زینبیه اعظم زنجان از آن استفاده شده است

طرح توسعه زینبیه اعظم زنجان اجرا می شود

رئیس هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان، به طرح توسعه زینبیه اعظم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مراسم عزاداری زینبیه اعظم جهانی پخش می شود مردم انتظارات زیادی دارند، به همین دلیل برنامه ریزی باید در حد جهانی باشد و برای تحقق این امر طرح توسعه زینبیه در حال اتمام است.

موسوی تاکید کرد: طرح توسعه زیبنیه شامل پارکینگ، درمانگاه خیریه، موسسه خیریه، پایگاه بسیج ، واحد تجاری، زائر سرا، در این طرح پیش بینی شده است.