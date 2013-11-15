مهمترین هدف قیام عاشورا زنده نگه داشتن اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسد الله ایمانی در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به واقعه بزرگ عاشورا، گفت: هدف امام حسین(ع) دفاع از اسلام و سربلندی اسلام بود و کسانیکه مخالف این حرکت بزرگ بودند یزیدیان بود.

وی تصریح کرد: یکی از آموخته‌های ما در بحث عاشورا صبر است چراکه ظهر عاشورا و اتفاقاتی که برای اهل‌بیت(ع) روی داد نشان از صبر و بردباری آنها است.

امام جمعه شیراز یادآورشد: بعد از ظهر عاشورا زمانیکه دستور آتش زدن خیمه‌ها را دادند همه به بیابان ها گریختند که این فرار کردن نیز با مشکلات مختلف همراه بود.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه صبر حضرت زینب(س) در این روز مثال زدنی بود زیرا بدن بدون سر و تکه پاره شده برادر خود را دید یادآور شد: در جنگ احد و زمانیکه هفتاد نفر از مسلمانان لشکر پیامبر(ص) به شهادت رسیدند حمزه نیز در میان آنها قرار داشت و زمانیکه عمه پیامبر(ص) می‌خواست جسد حمزه را ببیند پیامبر(ص) دستور دادند که بدن حمزه را بپوشانید تا زخم‌های او دیده نشود در حالیکه در عاشورا حضرت زینب(س) بدن بدون سر برادر خود را دید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: تاریخ برای مسلمانان تکرار شده است امروز کسانیکه بدن حمزه را پاره کردند در سوریه اینگونه حرکت‌های را تکرار می‌کنند.