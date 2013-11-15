به گزارش خبرگزاری مهر، حميد چيت چيان در تشریح جزئیات مذاکره با "كوجي هانه دا" سفير تام الاختیار ژاپن در ایران، گفت: سفير ژاپن به نمايندگي از وزارت صنايع و تجارت بين‌الملل كشور ژاپن (ميتي (MITI))، از جمهوري اسلامي ايران دعوت کرد تا در دو سمينار تخصصي كه با موضوع صرفه جويي انرژي و ديگري انرژي‌هاي نو در ژاپن حضور یابد.



وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون پتانسيل هاي زيادي بین ایران و ژاپن براي ايجاد همكاري‌هاي گسترده در صنایع انرژی وجود دارد، تصریح کرد: این ‌دو سمينار انرژی قرار است كه هفته آينده در ژاپن و از سوي وزارت صنايع و تجارت بين‌الملل يا آنچه تحت نام اختصاري ميتي (MITI) است، برگزار شود.