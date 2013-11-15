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۲۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

پیشنهاد برقی ژاپن به ایران/ چیت‌چیان به توکیو می‌رود

پیشنهاد برقی ژاپن به ایران/ چیت‌چیان به توکیو می‌رود

سفیر ژاپن در ایران به نمایندگی از وزارت صنايع و تجارت بين‌الملل این کشور، از وزیر نیرو ایران به منظور مشارکت در دو سمينار تخصصي صرفه جويي برق، انرژي و انرژي‌هاي نو در ژاپن رسما دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حميد چيت چيان در تشریح جزئیات مذاکره با "كوجي هانه دا" سفير تام الاختیار ژاپن در ایران، گفت: سفير ژاپن به نمايندگي از وزارت صنايع و تجارت بين‌الملل كشور ژاپن (ميتي (MITI))، از جمهوري اسلامي ايران دعوت کرد تا در دو سمينار تخصصي كه با موضوع صرفه جويي انرژي و ديگري انرژي‌هاي نو در ژاپن حضور یابد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون پتانسيل هاي زيادي بین ایران و ژاپن براي ايجاد همكاري‌هاي گسترده در صنایع انرژی وجود دارد، تصریح کرد: این ‌دو سمينار انرژی قرار است كه هفته آينده در ژاپن و از سوي وزارت صنايع و تجارت بين‌الملل يا آنچه تحت نام اختصاري ميتي (MITI) است، برگزار شود.

کد مطلب 2175411

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