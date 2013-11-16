درمان ناباروری به اجرای سیاستهای جمعیتی کمک می کند/ انتقاد از نقش کمرنگ بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، شهلا میرگلوی ‌بیات با بیان اینکه درمان نازایی زوجین نابارور با مشکلات عمده‌ای مواجه است، افزود: امروزه مراکز ناباروری در بخشهای خصوصی هستند که همین امر هزینه‌های زیادی را بر زوجین تحمیل می کند.

وی ادامه داد: بخش دیگری از مشکلات درمان زوجین نابارور مربوط به نبود مراکز درمان در سایر استانهای کشور است. متاسفانه این امر باعث شده زوجینی که در شهرستان زندگی می‌کنند علاوه بر هزینه‌های درمان مبالغی را نیز به عنوان رفت و آمد خود به تهران پرداخت کنند.

میرگلوی بیات با یادآوری اینکه بیمه‌ها در تامین هزینه‌های ناباروی نقش کمرنگی را دارند، تصریح کرد: امروزه چتر حمایتی بیمه‌ها بر هزینه های درمان زوجین نابارور گسترده نبوده و این افراد از حمایتهای محدود بیمه‌ای برخوردارند در حالی که بیمه‌ها می‌توانند بخشی از هزینه‌های درمان را بر عهده گیرند.

وی با تاکید بر ضرورت ورود وزارت بهداشت به رفع مشکلات زوجین نابارور، تصریح کرد: این وزارتخانه می‌تواند با اقدامات برنامه‌ریزی شده مراحل اولیه درمان را بر عهده گیرد به عنوان مثال مراکز دولتی را در بیمارستانهای استانها مستقر کند تا اقدامات اولیه درمانی زوجین انجام گیرد و سپس مراحل نهایی آن در تهران ادامه یابد.

میرگلوی‌بیات با بیان اینکه درمان زوجین نابارور به اجرای سیاستهای جمعیتی کمک می‌کند، یادآور شد: به طور حتم اگر در این زمینه خوب کار کنیم می‌توانیم به خوبی شاهد سیر صعودی آمار جمعیت در کشور باشیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: وزارت بهداشت باید نظارت کافی روی بخش خصوصی داشته باشد زیرا با وجود آنکه لازم است بانکهای اطلاعاتی خوبی در حوزه درمان ناباروری داشته باشیم اما هیچ یک عملیاتی نشده است.

وی در خصوص آمار ارایه شده درخصوص برآورد هزینه‌های درمان زوجین نابارور، یادآور شد: ما جلسات متعددی را با مسئولان مربوطه برگزار کردیم اما آنها نیز آمار درستی به ما ندادند در حالی که هزینه‌های ناباروری اعم از دارو، جراحی یا در برخی موارد مباحث مربوط به رفت و آمدها بسیار سرسام آور است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری ناباروی بین زوجین، گفت: به طور طبیعی عمده مشکلات ناباروری زوجین بیشتر به مردان مربوط می شود و زنان از سهم کمتری در این میان برخوردارند اما ناگفته نماند که افزایش سن زوجین برای باروری نیز بر این مشکلات افزوده است.