منطق گفتگو بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید امان‌الله حسینی ‌صدر در خطبه‌های نمازجمعه این هفته یاسوج افزود: در مذاکرات هسته‌ای، عزت ایران اسلامی رویکرد اصلی مذاکره کنندگان کشور است.

وی اظهار داشت: مذاکرات ایران و 1+5 طی سه روز بحث های سخت و فشرده انجام شد و برخی قدرت‌های جهانی با کارشکنی‌های خود نگذاشتند این مباحث به نتیجه برسد

وی همچنین با بیان اینکه نرمش قهرمانانه و عدم اعتماد به امریکا منافاتی با هم ندارد، بیان کرد: هر دوی این موضوعات از روی حکمت بیان شده چراکه اگر می‌گوییم به آمریکا اعتماد نداریم ولی از نرمش قهرمانانه سخن می‌گوییم.

حسینی صدر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و خواستار توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه شد.

وی تصریح کرد: جامعه‌ کتابخوان خیلی سریعتر به توسعه و پیشرفت می رسد و به عکس اگر در هر جامعه‌ای توجه به مقوله کتاب نشود عقب‌ماندگی هر روز بیش از گذشته خواهد شد.

امام جمعه موقت یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور باشکوه مردم در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) با وجود شرایط نامساعد جوی گفت: مردم این استان بار دیگر ولایتمداری و عشق خود به خاندان عصمت و طهارت(ع) را به اثبات رساندند.

حسینی صدر عاشورا را علت استمرار و ادامه حیات اسلام دانست و بیان کرد: اگرعاشورا نبود امروز از اسلام نیز خبری نبود.

وی به سالروز شهادت امام سجاد(ع) اشاره کرد و افزود: این امام همام در دوران امامت خود به موضوعات مهم اخلاقی و اعتقادی پرداخته اند که آثار آن را در صحیفه سجادیه و ادعیه به جای مانده از ایشان می‌بینیم.