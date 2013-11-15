به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم تا از ارتکاب به گناهان دوری کنیم چرا که گناه قلب انسان را فاسد میکند و نزول بلایا را در پی خواهد داشت.
وی همچنین به بیان برخی از اثرات زیانبار گناه در زندگی انسان اشاره کرد و بیان داشت: تغییر نعمتها، پاره شدن پرده عصمت، ناامیدی از رحمت پروردگار، حبس دعا و بسیاری از این موارد را میتوان به عنوان آثار زیانبار گناه دانست.
امام جمعه برازجان در ادامه با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم شهرستان دشتستان در مراسمات و برنامههای دهه نخست محرم، اضافه کرد: هیئتهای مذهبی، اصناف، شبکه بهداشت، کارخانه سیمان و سایر دستگاههای ذیربط عملکرد خوبی در این ایام داشتند و شاهد حضور گسترده مردم نیز در این مراسمات بودیم.
وی در ادامه با انتقاد از برخی مغازهها و اصناف که در روزهای تاسوعا و عاشورا تعطیل نکردند و حرمت را نگه نداشتند، تصریح کرد: تجمیع هیئتهای مذهبی در روز عاشورا اقدام بسیار خوبی است که امیدواریم در سالهای آینده نیز شاهد این مهم باشیم.
حجتالاسلام مصلح تاکید کرد: با وجود اینکه وهابیون تکفیری برای مقابله با ارزشهای عاشورا فعالیتهای بسیاری را انجام دادند ولی مراسم اهل بیت(ع) با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد و هر ساله نیز شاهد افزایش حضور مردم در این برنامهها هستیم.
ولایتمداری و ولایتپذیری در عاشورا به بهترین وجه نشان داده شد
وی قیام عاشورا را یک قیام ماندگار و مهم در تاریخ دانست با تاکید بر لزوم تبیین ابعاد مختلف این قیام برای نسل جوان، اضافه کرد: ولایتمداری و ولایتپذیری در صحنه عاشورا به بهترین وجه ممکن نشان داده شد و یاران اباعبداللهالحسین(ع) ولایتمداری خود را نشان دادند.
امام جمعه برازجان در ادامه با اشاره به یازدهم محرم روز تجلیل از اسرا و مفقودان اضافه کرد: این روز در واقع روز تجلیل از کسانی است که در راه ارزشها و فضیلتها اهتمام داشتهاند.
وی به 26 آبان سالروز آزادی سوسنگرد اشاره کرد و اظهار داشت: سوسنگرد به دلیل خیانت عدهای به دست صدامیان افتاد که در عملیاتی به فرماندهی مستقیم مقام معظم رهبری و دکتر چمران سوسنگرد آزاد شد.
امام جمعه برازجان با اشاره به 24 آبان روز تجلیل از علامه طباطبایی گفت: این عالم برجسته و بزرگوار بیش از 20 جلد کتاب ارزشمند و بینظیر در علوم اسلامی و قرآنی تالیف کرد و همچنین تفسیرالمیزان را نوشت که اهمیت بسیار زیادی دارد.
مصلح تاکید کرد: آیتالله مطهری، آیتالله بهشتی و حضرت امام خمینی(ره) و ... از شاگردان علامه طباطبایی هستند و به فرموده آیتالله جوادی آملی، "این عالم برجسته به حد تجرد برزخی رسیده بود".
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