وضعیت منابع آب قرمز شد/ 6 اقدام فوری برای مهار بحران آب

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منوچهري گفت: رسيدن به نرخ هاي واقعي در بخش آب و برق و كاهش پِرت آب در بخش انتقال به خصوص در كشاورزي و يا كاهش آب در بخش توزيع، افزايش راندمان در بخش كشاورزي، كاهش برداشت از آب هاي زيرزميني و بستن چاه هاي غيرمجاز از جمله مهم ترين اقدامات اساسي است كه در وزارت نيرو بايد انجام شود.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بايد با مشكلات آبي كشور به صورت درست، علمي و اقتصادي رفتار كنيم اظهارداشت: همانطور كه مي دانيد ایران کشور خشک و كم آبي است و روز به روز با رشد جمعيت و رشد مصرف روبرو است. در چند سال اخير هم با ايجاد پديده هاي نامطلوب زيست محيطي و بحران شديد آب روبرو شده است، از طرف ديگر موضوع چالش آب مطرح شده كه بايد در اين وزارتخانه با جديت دنبال شود.

منوچهري با اشاره به اينكه متاسفانه امروز در مرحله اي هستيم كه تقريبا به نقطه قرمز در بخش آب رسيديم ادامه داد: خشک شدن تالاب ها و درياچه ها، پايين رفتن سطح آب زيرزميني، آلوده شدن منابع آبي و شور شدن آب هاي زيرزميني نشان از مشكلات جدي در بخش آب دارد كه وزارت نيرو با آنها روبرو شده و بايد هرچه سريعتر به آنها رسيدگي شود.

وي گفت: اين مشكلات برخورد همه جانبه و فراگيري را مي طلبد كه نه تنها وزارت نيرو بلكه دستگاه هاي مرتبط ديگر مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور و يا سازمان محيط زيست را هم بايد درگير كند و بايد با همكاري يكديگر بتوانيم اين بحران ها را پشت سربگذاريم.

مشاور وزير نيرو تاکید کرد: خوشبختانه تاكنون دولت يازدهم دو جلسه شوراي عالي آب را برگزار كرده و موضوع بحران آب را به صورت جدي مطرح و خط مشي هاي اساسي در اين راستا را در دستور كار خود قرار داده است. البته آنچه كه بايد انجام شود نياز به زمان دارد و به صورت طولاني مدت انجام مي گيرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اضافه كرد: متاسفانه تاكنون آنچه كه در بخش آب انجام شده بسيار محدود بوده و اگر به صورت جدي پيگيري نشود مي تواند شرايط ما را بدتر كند. در نتيجه نيازمند اقدامات اساسي و كارساز در اين زمينه هستيم.

منوچهري گفت: نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه ما بدانيم اگر اين بحران ها را پيگيري نكنيم چه زماني به نقطه بحران واقعي آب مي رسيم، يعني نقطه اي كه بسيار نامطلوب و تخريب كننده است.

وي افزود:‌ امروز همه تلاش بخش هاي مختلف وزارت نيرو اين است كه به اين نقطه نرسيم. با برنامه ريزي هايي كه در حال انجام است ما اميدواريم در طول سال هاي آينده اقدامات صحيح صورت بگيرد تا بتوانيم با انجام اين اقدامات در بخش ها و اجزاي مختلف آب كشور اين بحران را تخفيف دهيم.

مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: تمامي اين اقدامات بررسي شده ولي بايد به گونه اي عمل كنيم كه دير هنگام نباشد، زيرا اگر به موقع انجام نشود ديگر كارساز نخواهد بود و بايد مطمئن باشيم كه انجام به موقع اين اقدامات مي تواند بحران آب را مديريت كند و وزارت نيرو به طور نسبي مي تواند به اين چالش ها غلبه كند.

منوچهری گفت: ما اگر اين اقدامات را دير انجام دهيم و بحران اتفاق بيافتد اين امر بسيار نگران كننده است و با مرور زمان بازگشت به نقطه امروز هم بسيار سخت خواهد بود و جدا از اين موضوع كنترل آثار زيست محيطي هم بحث جبران ناپذير ديگري است.

وي با اشاره به اينكه ما بايد يک نگاه واقعي اقتصادي به بخش آب در زمينه كشاورزي، شرب و يا صنعت داشته باشيم گفت: ما در بخش آب بايد هزينه آب و محاسبات آن را به درستي انجام دهيم و قابل ذكر است كه قيمت انرژي نيز در كشور نامناسب است و اين موضوع تعادل را در بخش هاي مختلف آبي بهم زده است كه اميدواريم هر چه سريعتر به اين مشكل هم رسيدگي شود.