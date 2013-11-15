تجاوز 6 جنگنده اسرائیلی به آسمان لبنان/ رژیم صهیونیستی بار دیگر قطعنامه 1701 را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از نقض حاکمیت این کشور از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: شش جنگنده رژیم صهیونیستی با ورود به حریم هوایی لبنان و پرواز دورانی بر فراز آن پس از مدتی به داخل فلسطین اشغالی بازگشتند.

ارتش لبنان اعلام کرد: همچنین یک هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه الناقوره به پرواز درآمد و پس از پرواز دورانی بر فراز مناطق جنوبی، بیروت و بعبدا این کشور را ترک کرد.

شایان ذکر است که لبنان بارها درباره نقض حریم هوایی خود به مراجع بین المللی شکایت کرده است، اما نتوانسته است کاری از پیش ببرد و رژیم صهیونیستی به جاسوسی و نقض حاکمیت این کشور ادامه می دهد.