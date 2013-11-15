حرکت در جاده چالوس به سمت کرج تا بامداد فردا یکطرفه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبری با اعلام این خبر گفت: از ساعت 13 امروز جمعه 24 آبان حرکت خودروها از کرج به سمت چالوس ممنوع شده و از ساعت 14 حرکت خودروها از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه انجام خواهد شد.



وی یادآور شد: محدودیت ترافیکی تا ساعت سه بامداد فردا شنبه 25 آبان ادامه خواهد داشت.