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۲۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۴۳

حرکت در جاده چالوس به سمت کرج تا بامداد فردا یکطرفه است

حرکت در جاده چالوس به سمت کرج تا بامداد فردا یکطرفه است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان البرز گفت: حرکت در جاده چالوس از ساعت ۱۳ امروز جمعه از شمال به سمت کرج یک طرفه شده و تا ساعت سه بامداد فردا به سمت شمال ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبری با اعلام این خبر گفت: از ساعت 13 امروز جمعه 24 آبان حرکت خودروها از کرج به سمت چالوس ممنوع شده و از ساعت 14 حرکت خودروها از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: محدودیت ترافیکی تا ساعت سه بامداد فردا شنبه 25 آبان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2175487

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