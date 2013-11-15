اجتماع بزرگ مدافعان حرم در برازجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی عصر جمعه در این آئین به ویژگی‌های نهضت حضرت زینب (س) اشاره کرد و اظهار داشت: قیام حضرت زینب (س) بعد از قیام امام حسین (ع) اتفاق افتاد و نقش برجسته‌ای دارد که کسی غیر از ایشان نمی‌توانست آن را ایفا کند.

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد اضافه کرد: به دلیل زن بودن حضرت زینب (س)، پس از عاشور آنگونه که شایسته است به فعالیت و روشنگری‌های ایشان توجه نشده است و این ظلمی است که به شخصیت و نقش برجسته حضرت زینب (س) در تداوم قیام عاشورا روا شده است.

وی به نقش بسیار مهم حضرت زینب اشاره کرد و ابراز داشت: حضرت زینب (س) به دلیل زن بودن، محور و فرمانده جنگ نبود اما نقش حیاتی و شاهرگ قیام عاشورا را ایفا کرد که تا امروز شاهد آن هستیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس افزود: مدافعان حرم باید این ظلم تاریخ را جبران کرده و وظیفه خود در تبیین و ترویج نقش این بانوی بزرگ اسلام را به انجام برسانند.

حضرت زینب (س) مانع خاموش شدن پیام کربلا و مسیر امامت شد

وی با بیان اینکه یزیدیان تصور می کردند امام حسین (ع) در اثر جنگ، یا بیعت می‌کند یا شهید می شود، گفت: با شهادت امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) مانع از خاموش شدن پیام کربلا و مسیر امامت شد و آرمان های کربلا را منزل به منزل تبیین کرده و مردم را آگاه می کرد.

موسوی‌نژاد اذعان داشت: اگر حضرت ابوالفضل (ع) و سایر یاران اباعبدالله (ع) در روزعاشورا نبودند یا عده آنها کمتر یا بیشتر می شد، نتیجه جنگ همان شهادت امام حسین (ع) بود زیرا کاروان کربلا در اقلیت بودند؛ اما اگر زینب (س) نبود پیام عاشورا هیچ گاه تداوم پیدا نمی کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: خواهر امام حسین (ع) سفره ای بازکرد که تا امروز ما برآن نشسته ایم و درمورد کربلا صحبت می کنیم و اگر این سفره نبود، امروز اثری از عاشورا و کربلا نیز وجود نداشت.

رئیس فراکسیون نمایندگان استان‌های جنوبی کشور تاکید کرد: دشمنان می خواستند ازطریق اسارت خانواده امام حسین (ع)، زبان ناشکری و پشیمانی آنها را بازکنند اما ایستادگی و مقاومت حضرت زینب (س) باعث شد کار بزرگی که امام حسین (ع) انجام داده بود هدر نرود.

سکوت ما یعنی همراهی با جبهه یزیدیان/ ماموریت ما ادامه ماموریت حضرت زینب است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ماموریت ما نیز ادامه ماموریت حضرت زینب (س) است، خاطر نشان کرد: باید در راستای افشای جبهه باطل و پلیدی‌ها و ترویج عدالت و دفاع از حق تلاش کنیم.

موسوی‌نژاد ادامه داد: سکوت ما یعنی همراهی با جبهه یزیدیان و اگر می خواهیم در بسترسازی برای ظهور امام زمان (ع) نقشی داشته باشیم باید در مسیر حق طلبی و افشاگری حضرت زینب (س) گام برداریم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: حرکت‌هایی همچون انقلاب اسلامی و ایستادگی مردم در هشت سال دفاع مقدس در بستر نهضت حضرت زینب (س) به وجود آمد و باید به ادامه این نهضت کمک کنیم.

وی تصریح کرد: تجمع های مدافعان حرم که در برخی از نقاط کشور برگزار شده برنامه ای ارزشمند است که با هدف گذاری مشخص و صحیحی انجام می شود.

موسوی‌نژاد اضافه کرد: پیش از اینکه مدافع حرم و بارگاه حضرت زینب (س) باشیم باید بیندیشیم که قیام و نهضت حضرت زینب (س) چیست و چه ویژگی ها و تاثیراتی دارد.

لازم به ذکر است که اجتماع مدافعان حرم در محکومیت هتک حرمت به حرم حضرت زینب (س) باحضور عزاداران حسینی در سالن امام خمینی (ره) برازجان برگزار شد.