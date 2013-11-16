7 لوح فشرده گزیده نوحه های عزاداری مردم لرستان منتشر شد

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون هفت لوح فشرده گزیده نوحه های عزاداری مردم لرستان تولید شده است.

وی با بیان اینکه همزمان با ایام محرم سالجاری هفتمین لوح فشرده نوحه های عزاداری مردم لرستان با عنوان "غم نوا 7" توسط واحد موسیقی حوزه هنری استان تولید و منتشر شده است، افزود: این لوح فشرده شامل نوحه های عزاداری هیئتهای 72 تن منطقه اسد آبادی مرکز لرستان با مداحی داریوش رحیمی و جوانان هاشمی منطقه شمشیر آباد با مداحی مراد کرم الهی است.

رئیس حوزه هنری استان لرستان ادامه داد: طی سالهای گذشته نیز مجموعه لوح های فشرده غم نوا یک تا شش از سوی واحد موسیقی حوزه هنری لرستان تولید و منتشر شده که با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شد.

نعمتی نیا یادآور شد: لوح فشرده غم نوا یک با عنوان "ناله العطش" با صدای مرحوم حاج حبیب نیکنام و حاج صادق نصیری و غم نوای دو با عنوان "فرزند عاشورا" گزیده نوحه های غفور یادگاری منتشر شد.

وی افزود: همچنین لوح فشرده غم نوای سه با عنوان "علمدار حسین" با مداحی حاج حسین سهرابی، غم نوای چهار با عنوان " سرو روان" گزیده نوحه های حاج لطف الله مهران نژاد و غم نوا پنج با عنوان "بانگ عطش" مربوط به عزاداری هیئتهای پشت بازار با مداحی حاج حسین سهرابی گردآوری شد.

نعمتی نیا ادامه داد: لوح فشرده غم نوای شش نیز با عنوان "ابوالفضل(ع)" مربوط به عزاداری هیئتهای درب دلاکان، حزب الله علوی و شهدا به ترتیب با مداحی علیرضا قهرمانی، حاج علی جهان آرا و حاج جعفر سیفی بوده است.