به گزارش خبرنگار مهر، ذوبیها در نیمفصل نخست با مشکلات بسیاری در پست مدافع، دروازهبان و خط حمله مواجه بودند بنابراین طی هفتههای گذشته تلاش کردهاند که با بازیکنان مختلفی برای پوشش نقاط ضعف خود به توافق برسند.
تیم اصفهانی چند روز پیش کارلوس سانتوس، مدافع برزیلی سابق تیم الاتفاق عربستان را به خدمت گرفت و در حال حاضر به دنبال جذب چند بازیکن دیگر است.
طی روزهای گذشته پژمان قرمزی و سعید مختاری، دو بازیکن جوان تیم ب ذوبآهن به تمرینات تیم اصفهانی اضافه شدهاند و در صورتی که بتوانند در اردوی تهران نظر لوکا بوناچیچ را جلب کنند، با این تیم قرارداد امضا خواهند کرد.
همچنین 3 بازیکن تیم دسته اولی صنعت عامل که در دیدار این تیم مقابل ذوبآهن اصفهان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، نظر بوناچیچ را جلب کردهاند، راهی تهران شدهاند تا در اردوی تهران تیم اصفهانی را همراهی کنند.
در صورتی که این بازیکنان جوان نیز مورد نظر بوناچیچ قرار گیرند، با ذوبآهن قرارداد امضا میکنند.
ذوبآهن همچنین به دنبال جذب خانزاده و میلاد غریبی، دو بازیکن تیم پرسپولیس برآمده و گفته میشود با باشگاه پرسپولیس در مورد این دو بازیکن به توافق رسیده است تا با جایگزینی محسن مسلمان، این دو بازیکن را به خدمت بگیرد.
تیم اصفهانی از روز جمعه اردوی 10 روزه خود را در هتل اوین تهران آغاز کرد.
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